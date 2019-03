Aulendorf pflegt seit 60 Jahre Freundschaft mit Conches

Aulendorf pflegt seit 60 Jahren eine Städtepartnerschaft mit der französischen Stadt Conches-en-Ouche. Im Jubiläumsjahr selbst wird in Frankreich gefeiert, erst im kommenden Jahr erwartet die Stadt wieder Besuch aus Frankreich und will das auch zum Anlass nehmen, das Jubiläum zu feiern.

„Die Initiative kam aus Frankreich, der damalige Bürgermeister suchte eine deutsche Gemeinde gleichen Zuschnitts“, berichtet Brigitte Thoma über die Anfänge der Städtepartnerschaft, für die sie als Hauptamtsleiterin bei der Stadt Ansprechpartnerin ist. Conches ist eine Kleinstadt in der Normandie mit heute gut 5000 Einwohnern. Weil ein Verwandter des damaligen Concher Bürgermeisters Kontakte nach Oberschwaben hatte, geriet Aulendorf ins Blickfeld. 1959 reisten die ersten Aulendorfer nach Conches, am 28. August 1960 trafen erstmals Gäste aus Conches in Aulendorf. Damit ist diese Städtepartnerschaft eine der frühesten in Baden-Württemberg nach dem Zeiten Weltkrieg. Seither gibt es im jährlichen Wechsel gegenseitige Besuche.

Aktionen vor Ort

Getragen wird die Partnerschaft schon immer durch Bürger der Stadt, ein loser Zusammenschluss, kein Verein, wie Thoma betont. „Basis sind die privaten Kontakte, die zum Teil schon sehr viele Jahre bestehen.“ Die Conches-Freunde organisieren in Aulendorf auch verschiedene Aktionen, zum Beispiel ein Boule-Turnier und Filmabende, organisieren aber auch Austauschfahrten. Das städtische Gymnasium pflegt einen jährlichen Schüleraustausch mit dem College in Conches.

Im Aulendorfer Stadtbild finden sich mehrere Zeichen, die auf die Partnerschaft hinweisen. Etwa die Staue zweier Menschen nahe des Schlossplatzes. Diese gibt es zweimal; die andere steht in Conches. Aufgestellt wurde sie anlässlich des 20. Jubiläums. Auch links im Kellergewölbe vor dem Haupteingang des Rathaus im Schloss steht eine Steintafel zur Erinnerung an Partnerschaft, eine weitere Metallskulptur steht in der Safranmoosstraße.

Aulendorf feiert 2020

Ob es zum 60. Jubiläum eine weiteres Kunstwerk geben wird, steht noch nicht fest. Vom 29. Mai bis 2. Juni wird heuer auch zuerst in Frankreich gefeiert. Programm für den 2020 folgenden Jubiläumsbesuch in Aulendorf gibt es noch nicht. „Mal sehen, ob uns noch eine Idee für die Stadtgestaltung kommt“, ist Thoma zuversichtlich.

Wenn sich Anfang Mai Partnerschaftsvereine aus der Region, die Gemeindepartnerschaften mit Kommunen in Frankreichs pflegen, erstmals zu einer gemeinsamen proeuropäischen Aktion auf dem Marktplatz in Bad Saulgau treffen, wird voraussichtlich auch Aulendorf vertreten sein. Der Freundeskreis sei angeschrieben worden und habe zugesagt, teilzunehmen, so Thoma. „Wir machen als Jumelage (Gemeindepartnerschaft, Anmk. d. Red.) mit, weil Europa wichtig ist – und die freundschaftliche Verbindung zu Frankreich ist da fundamental.“ Die Partnerschaften seien entstanden, um Freundschaften zwischen Nationen wachsen zu lassen. Daran müsse man sich gerade in Zeiten, in denen Europa in Frage gestellt werde, erinnern: „Es ist Zeit, wieder Zeichen zu setzen.“