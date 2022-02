Aulendorf: Mahnwache für Frieden und gegen Krieg in der Ukraine

Die Aulendorfer Friedensinitiative ruft alle Aulendorfer zur Teilnahme an einer Mahnwache für Frieden und gegen Krieg in der Ukraine am Sonntag, 27. Februar, um 18 Uhr im Schlossinnenhof auf.

Krieg ist niemals eine Lösung.

„Die Nachrichten über den Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine, die Bilder von Panzern und Raketen, von Zerstörung und Tod erschrecken uns zutiefst“, teilen die Initiatoren mit und weiter: „Krieg ist niemals eine Lösung. Krieg tötet Menschen und hinterlässt Verletzte und Traumatisierte. Er sorgt für Hass, Trauer und Verzweiflung. Krieg treibt Menschen in die Flucht.“

Was bei der Mahnwache passiert

Die Mahnwache soll ein Appell an alle verantwortlichen Politiker sein, sofort alle Kriegshandlungen einzustellen und an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Die Aulendorf Friedensinitiative besteht aus Mitgliedern der katholischen und evangelischen Kirchengemeinden sowie weiteren Gruppierungen.

Bei der Mahnwache würden Gebete, Fürbitten und kurze Redebeiträge gesprochen und es finde eine musikalische Umrahmung statt.

Alle Teilnehmenden sind eingeladen, eine Kerze (in einem Glas als Windschutz) als Zeichen des Friedens mitzubringen. Die Mahnwache findet unter Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln statt. Eine Teilnahme sei nur mit Maske möglich und die Vorgaben der Ordner seien zu befolgen. Weiter Infos und Kontaktadresse: bruno.sing@bund.net