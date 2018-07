Aulendorf legt Geld auf die hohe Kante

Der Nachtragshaushalt 2018 der Stadt Aulendorf kann sich sehen lassen: er bleibt ausgeglichen und es nun doch Geld in die Rücklage, quasi das Sparbuch der Stadt, gebucht werden: nämlich 2,1 Millionen Euro. Der Verwaltungshaushalt umfasst nun in Einnahmen und Ausgabe 26,8 Millionen Euro, der Vermögenshaushalt 11,1 Millionen Euro. Der Gemeinderat hat ihn sowie die Nachträge in den Eigenbetrieben nun einstimmig beschlossen.

Ein deutliches Plus bei der Gewerbesteuer – 3,5 Millionen Euro mehr – und den Schlüsselzuweisungen des Landes – 290 000 Euro mehr – prägen dabei den Nachtrag. Dazu kommt, dass bei der Sanierung des Schulzentrums eine halbe Million Euro eingespart wird. Theoretisch gerechnet, praktisch nämlich verschiebt sich ein Teil der geplanten Arbeiten und die damit verbundenen Ausgaben nur.

93 600 Euro für Feuerwehr

Weitere Veränderungen gab es im Zusammenhang mit dem Familien- und Integrationszentrum, für das man sich zwar über Zuschüsse und Mieteinnahmen freuen darf, das aber auch auf der Ausgabenseite zu Buche schlägt. Dort fallen übrigens auch 93 600 Euro mehr für die Feuerwehr wegen der beiden Großbrände in diesem Jahr ins Gewicht – sowie eine Nachzahlung für die Schulsozialarbeit über 74 000 Euro.

Aus dem Verwaltungshaushalt können nach den Veränderungen jetzt „beachtliche“ 3,6 Millionen Euro mehr dem Vermögenshaushalt zugeführt werden, insgesamt also 6,2 Millionen Euro. Dort stehen sie dann zum Beispiel für Investitionen oder eine Rücklagenzuführung zur Verfügung.

Allerdings etwas Rücklage wird die Stadt auch brauchen, weil sie die Kehrseite der hohen Gewerbesteuereinnahmen beachten muss. 2,1 Millionen Euro plant Kämmerer Dirk Gundel als Kompensationsmittel für die Auswirkungen der diesjährigen Gewerbesteuermehreinnahmen für den Finanzausgleich 2020 ein. Und es geht auf: 2,1 Millionen kann die Stadt 2018 in die Rücklagen geben. Damit liegen auf diesem „Sparbuch der Stadt“ zum Jahresende voraussichtlich 8,6 Millionen Euro.

Im Vermögenshaushalt wirkt sich wirkt sich insbesondere die 2,5 Millionen Euro aus, die die Stadt in die Sondertilgung von Schulden steckt. 1,1 Millionen Euro mehr fließen ihr aus abgerechneten Beiträgen zu, zum Beispiel für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen oder die Erschließung der Parkstraße.

Wassertretstelle war teurer

Auch mit den Nachträgen in den Eigenbetrieben hat sich der Gemeinderat befasst. Dort fallen bei der Abwasserbeseitigung etwa 77 000 Euro mehr für die Entkalkung des Kanals in der Imterstraße in Zollenreute an und für weitere Investitionen, vor allem für die Kläranlage, schlagen 230 000 Euro mehr zu Buche. Bei der Wasserversorgung muss die Stadt knapp 35 000 Euro mehr aufbringen, vor allem für den Wasserrohrbruch in der Safranmoosstraße. Der Eigenbetrieb Tourismus muss für die teurer gewordene Erneuerung der Wassertretstelle am Steege nun insgesamt 20 200 Euro dafür einplanen.