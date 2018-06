„Aulendorf könnte sich selber helfen“

Kaum ein Außensteh-ender kennt Aulendorf so gut wie Edgar Schaz. Als Aulendorfs damaliger Bürgermeister Georg Eickhoff (CDU) im Jahr 2008 unter Schimpf und Schande seinen Posten aufgab und für die hochverschuldete Kommune die Stunde Null geschlagen hatte, übernahm Schaz als Amtsverweser die Geschäfte im Rathaus. Der frühere Bürgermeister von Baindt und noch heutige Fraktionschef der Freien Wähler im Kreistag erwies sich schnell als seriöser und zupackender Sanierer und Moderator, der den Übergang zu Bürgermeister Matthias Burth verhältnismäßig reibungslos hinbekam.

Aus seiner Erfahrung heraus sagt er heute: „Die Aulendorfer suchen gerne einen Schuldigen.“Für die geschichtsträchtig hohe Verschuldung, für die Defizite der Energiezentrale, für die daniederliegende Schwabentherme, für den Existenzkampf des Gymnasiums und, und, und. Und nun wird wieder ein Schuldiger gesucht.

Joachim Feßler (BUS) hat als Privatperson Anzeige erstattet, weil er klären lassen will, wie Aulendorf 6,2 Millionen Euro an Erschließungskosten verloren gehen konnten. Die Stadt hatte versäumt für diese Beträge innerhalb der Verjährungsfrist Bescheide an die Grundstückseigentümer zu schicken (siehe Schwäbische, „Joachim Feßler will mit Anzeige Millionen-Verlust klären“, 10. August). Für Edgar Schaz der falsche Weg.

„Es war aus meiner Sicht schon damals richtig, die Klage von Georg Eickhoff gegen den Landrat fallen zu lassen.“ Möglicherweise hätte die Stadt dadurch einen kleinen Gewinn erzielen können, „der Verlust wäre aber größer gewesen“. Mit der Klage wäre es wohl nicht zu den hohen Zuschüssen des Landes zur Schuldenbekämpfung gekommen. „Das Land hat sich solidarisch gezeigt mit Aulendorf“, sagt Schaz. „Nun sollten sich auch die Bürger solidarisch mit ihrer Stadt zeigen.“ Und die nicht bezahlten Erschließungskosten trotz Verjährung freiwillig zahlen.

„Ich würde eine Bürgerversammlung einberufen“, so Schatz weiter, in der die Zusammenhänge erklärt werden, verbunden mit einem Aufruf an die Betroffenen zur freiwilligen Zahlung. Aller Voraussicht, sagt Schatz, würden nicht die kompletten 6,2 Millionen Euro zusammenkommen, „aber wenn nur zwei, drei Betroffene dem Aufruf folgen, könnte dies zu Nachahmereffekten führen“. Selbstverständlich gebe es auch Ausnahmefälle, wenn beispielsweise jemand sein Haus in der Zwischenzeit verkauft hat.

Für Edgar Schaz ist die finanzielle Seite ohnehin nur ein Aspekt, ihm geht es um den Solidaritätsgedanken. Dabei vergleicht er die Aulendorfer Situation mit jener in Griechenland. Das Land hat enorme Summen von der Europäischen Union erhalten, die es vermutlich in dieser Höhe nie zurückzahlen kann. Allein aber aus Solidarität gegenüber der Gemeinschaft seien die Bürger nun in Pflicht zu sparen. „Auch Aulendorf könnte sich nun selber helfen“, sagt Schaz. In finanzieller wie in geistiger Hinsicht.

Joachim Feßler hatte seine Anzeige unter anderem mit diesen Worten begründet: „Man müsste doch mal klipp und klar sagen, so lief es ab und diese Leute waren daran beteiligt. Wenn man das nie aufarbeitet, dann heißt es noch in 20 Jahren, der hat beim Hausbau ein Schnäppchen gemacht. Jeder erzählt doch irgendeine Geschichte, wer wie wo profitiert hat.“

Wohlmöglich wäre aber die beste Geschichte, die ein Betroffener erzählen könnte, jene: „Ich habe gezahlt – obwohl ich nicht musste.“