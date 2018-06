Aulendorf könnte Sauna am Steeger See haben

Der Verwaltungsausschuss des Stadt Aulendorf hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit einigen Themen rund um den Steeger See befasst. Allem voran mit der Idee, eine Art Fasssauna-Klub dort anzusiedeln. Aber auch das Ermäßigungssystem und die Gestaltung der Eintrittskarten wurden thematisiert.

„Die Grundidee ist, dass wenn es eine lange Saison ist oder der Sommer verregnet, dann muss man sich aufwärmen“, schickte Joachim Haas seiner Vorstellung der Fasssauna-Idee im Verwaltungsausschuss vorweg. Bereits im Spätsommer vergangenen Jahres war Haas mit der Idee an die Öffentlichkeit gegangen und hatte zu „Kunst und Kultur am Steegersee“ zur Probe eine Sauna am See aufgestellt. Das Interesse sei definitiv da, so Haas. Etwa vier Leute finden in eine Sauna, wie Haas sie vorschwebt, auf einmal Platz.

Mitgeliefert hat Haas auch eine Idee zur Finanzierung. Angedacht ist eine Art Genossenschaftsmodell. Interessenten, Haas geht in seinem Rechenbeispiel von fünf Klub-Mitgliedern aus, beteiligen sich mit jährlich 200 Euro und bekommen dafür einen festen Tag, an dem sie die Sauna nutzen können. In fünf Jahren sei sie dann finanziert. Sauniert werden soll parallel zum Badebetrieb. In der Zeit, in der die Sauna frei ist, könnte laut Haas Vorstellung auch andere sie nutzen und dafür eine Gebühr bezahlen. Haas hofft, so auch bei kühleren Temperaturen Besucher ins Bad zu locken, die nach dem Saunieren dann Abkühlung im See suchen.

Nur mit den Steegefreunden

„Mir wäre wichtig, dass das Saunieren textilfrei sein kann, aber das Abkühlen muss textilisiert sein, sonst haben wir große Diskussionen“, eröffnete Bürgermeister Matthias Burth die Diskussion der Sitzung und betonte zudem, dass die Stadt sich keinen weiteren Vertragspartner am Steeger See vorstellen kann, sondern das Projekt unter dem Schirm der Steegefreunde angesiedelt sehen will.

Ausschuss hat viele Fragen

Etwas zurückhaltend und mit vielen Fragen warteten die Verwaltungsausschussmitglieder auf. Wer denn die Sauna vor Ort betreue, wollte etwa Hans-Peter Reck (CDU) wissen. Die Saunagänger selbst, erklärte Haas, es sei ja ein geschlossener Personenkreis, der die Sauna nutze und der Tageszuständige habe dann eben einen Schlüssel. Ob die Sauna auch nach dem Ende der Badesaison dort stehen bleibe, fragte Oliver Jöchle (FWV) und erfuhr, dass Haas sie über Winter abtransportieren will. Jöchle warf zudem die Haftungsfrage auf. Man müsse wohl nach einer Versicherung schauen, räumte Haas ein. Karin Halder (BUS) stellte grundsätzlich in Frage, ob Leute im Sommer in eine Sauna gehen wollten und fragte, wo sich die Saunagänger umziehen sollten, um wieder in Badehose in den See zu springen. „Da machen wir einfach einen Haken in die Sauna zum Badehose dranhängen“, befand Haas. Einzig BUS-Rätin Christine Vogt schien der Idee doch einiges abgewinnen zu können. „Ich kann es mir gut vorstellen“, sagte die BUS-Rätin und nahm die Einladung Haas an, an Pfingsten zu einem erneuten Probetag an den See zu kommen.

Letztlich einigte sich der Ausschuss einstimmig darauf, dass er sich die Fasssauna grundsätzlich vorstellen kann unter gewissen Voraussetzungen. So soll etwa nur in den Badezeiten sauniert werden, das Abkühlen nur in Badekleidung erlaubt sein und die Umsetzung des Projekts unter der Federführung der Steegefreunde geschehen.

Vorstand lehnte ab

Ob der Fasssauna-Klub am Steeger See aber tatsächlich kommt, ist noch fraglich. „Es gibt einen Vorstandbeschluss, dass wir es nicht zu unseren Aufgaben dazu nehmen wollen“, erklärt Petra Briemle, stellvertretende Vorsitzende der Steegefreunde, auch wenn das letzte Wort noch nicht gesprochen sei. Haas, der selbst Mitglied im Vorstand der Steegefreunde, ist, ist indes zuversichtlich, zur Saison 2017 eine Sauna am Steeger See zu haben. Als nächstes will er Mitstreiter finden, die finanziell und zudem auch organisatorisch in das Projekt einsteigen. Im Herbst könne man das Thema dann auf der Mitgliederversammlung der Steegefreunde besprechen.

Zudem beschloss der Ausschuss, dass der Vorverkauf für die Jahreskarten künftig bereits im Vorjahr startet, um die Karten als Weihnachtsgeschenk zu vermarkten. Das BUS hatte sich mit einem Prüfauftrag zur Marketingstrategie an die Stadtverwaltung gewandt und dort auch gefordert, die „hohen Druckkosten“ für die Eintrittskarten zu überprüfen. Die Eintrittskarten sollen nun künftig auf der Rückseite eine kostenpflichtige Werbefläche haben. Über das, wie Hans-Peter Reck (CDU) befand, „komplizierte Ermäßigungssystem“ soll im Herbst nochmals gesprochen werden.