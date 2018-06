Aulendorf könnte Kreisverkehr bekommen

Einundwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig, vierundzwanzig – wer in Aulendorf an der Kreuzung Allewindenstraße- Hasengärtlestraße-Schwarzhausstraße steht und wartet, dass die Ampel grün wird, hat regelmäßig freien Blick auf die Kreuzung. Während die Ampel schaltet, fährt und geht nämlich sekundenlang keiner. Das könnte sich in Zukunft ändern. Denn der kürzlich ins Spiel gebrachte Kreisverkehr ist möglich. Das hat Christoph Kapitel vom gleichnamigen Ingenieurbüro dem Gemeinderat am Montagabend aufgezeigt. Eine Debatte entstand schließlich vor allem um die Frage, ob es möglich und sinnvoll sei, einen Kreisverkehr zeitgleich mit der Brückensanierung zu bauen.

Rund 14 000 Fahrzeuge fahren im Schnitt jeden Tag über die Kreuzung. Besonders zu Hauptverkehrszeiten morgens und abends kommt es zu langen Staus und Wartezeiten. Deshalb gibt es für diesen Bereich bislang die Note F, ungenügend. Sechs Stufen kennt das Bewertungssystem, ein Kreisverkehr könnte den Verkehr im Fluss halten, er brächte daher eine Verbesserung auf Qualitätsstufe B.

30 Meter Durchmesser

Als „Knackpunkt“ sieht Kapitel an, dass es von der Schwarzhausstraße keine Linksabbiegerspur zur Brücke hin gibt. Ein Problem, das es mit einem Kreisverkehr nicht mehr geben würde. Zwei Varianten, einen Kreisverkehr mit 30 Metern oder mit 35 Metern Durchmesser, ließen sich laut Kapitel an der Stelle umsetzen. Überfahrbar wären sie beide nicht. Die 30-Meter-Variate ließe sich „relativ unproblematisch einplanen“. Es ergebe sich eine einspurige Fahrbahnbreite von acht Metern. Für einen Außendurchmesser von 35 Metern müsste die Stadt Gelände im Kreuzungsbereich kaufen, um zur Brücke hin einen Böschungsbereich oder Stützmauern anzulegen. Die Fahrbahnbreite reduziert sich etwas, auf 7,50 Meter. Bei den Entwürfen handelt es sich lediglich um die Überprüfung der Machbarkeit, das genaue „Wie“ sei noch nicht geplant, betonte Kapitel.

Grob geschätzt dürften sich die Kosten für einen Kreisverkehr auf 270 000 bis 300 000 Euro belaufen. Auf Nachfrage aus dem Gremium sagte Kapitel, er vermute, dass die Leistungsfähigkeit der beiden Varianten sich nur minimal unterscheide. Die Mehrkosten für einen „35er“ schätze er auf bis zu 50 000 Euro. Mehrheitlich beauftragten die Gemeinderäte trotzdem, die Leistungsfähigkeit der beiden Varianten nochmals prüfen zu lassen. Die Gemeinderäte beauftragten die Verwaltung, auf den Straßenbaulastträger der Landesstraße zuzugehen und sich über einen möglichen Kreisverkehr mit einem Durchmesser von 30 Metern abzustimmen. Erst dann kann es in die Planungsphase gehen.

Zebrastreifen gefordert

Wie sicher der Kreisverkehr für Radfahrer und Fußgänger und wie der Anschluss zum Fahrradweg über die Brücke gedacht sei, wollte BUS-Rat Bruno Sing wissen. Der Radverkehr fließe wie die Autos durch den Kreis, für Fußgänger seien grundsätzlich Querungshilfen an allen Zufahrtsstraßen vorgesehen, erläuterte Kapitel. Seines Wissens nach hätten Fußgänger gegenüber ausfahrenden Autos Vorrang, antwortete Christof Baur (FWV) auf Bürgermeister Matthias Burths Verkehrsregelfrage in die Runde. BUS-Rätin Christine Vogt regte an, Fußgänger mit einem Zebrastreifen zu unterstützen. Parteikollegin Karin Halder pflichtete bei. „Ich finde, wenn man mit den Vorschlägen zum Straßenbauamt geht, dann muss man sich gleich vehement für Zebrastreifen einsetzen.“ Einstimmig beschlossen die Räte, dass zumindest für die Fußgängerverbindung von der Brücke in Richtung Schwarzhausstraße Zebrastreifen gewünscht sind und in einen möglichen Planentwurf aufgenommen werden sollten.

Zeitgleich mit Brücke bauen?

„Muss die Brücke dann noch mal gesperrt werden, oder kann man das zusammen machen?“, fragte Sing und eröffnete damit die Debatte um eine zeitliche Zusammenlegung der Bauarbeiten an der Brücke und dem Kreisverkehr. Wie berichtete, soll die große Brücke über die Eisenbahngleise in diesem Jahr unter fünfmonatiger Sperrung saniert werden. Das könne man gerne diskutieren, so Burth. Allerdings sei man planerisch gegenüber der Brücke zeitlich „ziemlich hintendran“. Lediglich eine Verschiebung der Brückensanierung um ein Jahr würde dies ermöglichen. SPD-Rat Friedrich sprach sich dafür aus, die Baustellen zu synchronisieren, ohne die Ost-West-Verbindung komplett zu kappen. Deutlicher wurde Oliver Jöchle (FWV): „Wenn jetzt schon fünf Monate die Brücke gesperrt wird, dann brauchen wir das nicht im nächsten Jahr gleich wieder wegen dem Kreisverkehr.“ Er könne sich schwer vorstellen, so CDU-Rat Zimmermann, dass beides zeitgleich zu schaffen sei. Von einer Verschiebung der Brückensanierung rate er dringend ab. Dann werde der Schaden und die Sperrzeit nur noch größer. Dem widersprach Parteikollege Kurt Harsch, ein Jahr mehr spiele keine Rolle.

Eine Entscheidung schoben die Räte letztlich jedoch auf. Stattdessen beauftragten sie die Verwaltung abzuklären, ob eine Parallelführung der Baustellen prinzipiell möglich sei. Diese Information will der Gemeinderat dann vor einer Abstimmung prüfen.