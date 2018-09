Aulendorf im Zeichen des Pferdesports

Der Reit- und Fahrverein Zollenreute (RFV) empfängt am 22. und 23. September wieder mehr als 500 Starter zu seinem Reiter- und Fahrertag. Dieses Jahr wird zum ersten Mal auch ein Vierkampf ausgetragen, teilt der Verein mit. Im Gegensatz zum Dressurfestival an Pfingsten an diesem Wochenende die Jugendlichen und Neueinsteiger an den Start.

In den Disziplinen Dressur und Springen sowie Laufen und Schwimmen kämpfen mehr als 20 Teilnehmer in verschiedenen Altersklassen um den Sieg, schreibt der RFV in einer Ankündigung. Am Samstag gehen knapp 300 Jugendliche und Einsteiger in verschiedenen Dressuraufgaben im Dressurviereck und in der Halle an den Start. Sogar die Jüngsten ab vier Jahren dürfen im Führzügelwettbewerb ihr Können zeigen.

Ab 16.30 Uhr werden die Laufwettbewerbe 800 Meter, 1500 Meter und 3000 Meter rund um den Steegersee ausgetragen. Nach 18 Uhr geht es nach Angaben des Reit- und Fahrvereins Zollenreute dann in der Schwabentherme weiter mit den Schwimmwettbewerben.

Am Sonntag beginnen die Springen bereits um 8 Uhr und enden um etwa 18 Uhr. die Fahrer starten um 10 Uhr mit ihren verschiedenen Disziplinen. Hier geht es auch um die Wertungen der Meisterschaft im Pferdesportkreis Oberschwaben, so der Reit- und Fahrverein weiter.