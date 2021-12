Mehrere Zentimeter Neuschnee haben am Mittwoch auch Aulendorf in eine winterliche Stadt verwandelt. Nach Angaben der Experten der Wetterwarte Süd in Bad Schussenried fällt auch am Donnerstag in der ersten Tageshälfte nach Südosten hin noch Schnee, ansonsten soll es zwar wolkenreich, aber weitgehend niederschlagsfrei sein. Für Freitag rechnet die Wetterwarte mit weiterem Schneefall, in den Niederungen teils auch Schneeregen oder Regen.