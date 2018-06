Aulendorf holt zwei Siege ein

Herren Landesliga: SG Aulendorf I – DJK Wasseralfingen I 9:5. Die SGA lag nach den Doppeln mit 1:2 im Rückstand. Im vorderen Paarkreuz machten dann die Gegner durch Spitzenleistungen Kai Feifel und Florian Henne zu schaffen, jedoch konnte Henne seine beide Partien für sich entscheiden. Das mittlere Paarkreuz um Lukas Müller und Nico Arnegger zeigte sich wie so oft in dieser Saison von ihrer absolut besten Seite. Sie gaben zusammen nur drei Sätze ab und schlugen ihre Gegner souverän und steuerten so vier Punkte zum Erfolg bei.

Fabian Madlener ist hauchdünn am Spielerfolg im ersten Einsatz in der Landesliga vorbeigeschrammt. Besser machte es Marius Müller, er entschied seine beiden Partien im hinteren Paarkreuz und setzte so den Schlusspunkt gegen den Tabellenletzten. Es punkteten: Feifel/Henne, Florian Henne (2), Lukas Müller (2), Nico Arnegger (2), Marius Müller (2)

Herren Landesliga SG Aulendorf I – SV Ettenkirch I 9:3. Im zweiten Spiel des Abends musste man sich gegen Ettenkirch beweisen. Nun konnte man auf Thomas Wahl zurückgreifen, der sein Spiel in der zweiten Mannschaft abgeschlossen hatte. So startete man mit besserer Doppelaufstellung mit 2:1 in die Einzelpartien. Gegen ein sehr starkes vorderes Paarkreuz erwarteten Henne und Feifel und umkämpfte Einzelpartien. Kai Feifel zeigte eine verbesserte Leistung, verlor seine erste Partie dann doch knapp mit 2:3. Florian Henne zeigte erneut, was bei ihm in Topform alles möglich ist. Die gegnerische Nummer eins Schröder bekam dies zu spüren, Henne gewann 3:1 und entschied die Partie nach 1:1 mit unglaublichen Satzergebnissen (17:15 und 21:19). Lukas Müller und Nico Arnegger gewannen ihre beiden Partien ungefährdet mit 3:1. Im hinteren Paarkreuz ließ man den Gegnern auch wenige Chancen, Marius Müller gewann mit 3:1, Thomas Wahl feierte ein 3:0-Erfolg. Im Duell der beiden Topspieler zeigte dann auch Kai Feifel nach 0:2 seine spielerischen und kämpferischen Qualitäten und gewann die Partie noch. Nach den drei Einzelerfolgen fehlten dann Florian Henne die Kräfte, um die Begegnung zu beenden, Lukas Müller machte anschließend das 4:0 perfekt und setzte den Schlusspunkt zum 9:3 für die Aulendorfer Jungs, die sich Tabellenplatz zwei zurückeroberten. Es punkteten: Feifel/Henne, Arnegger/Wahl, Florian Henne, Lukas Müller (2), Nico Arnegger, Marius Müller, Thomas Wahl

Damen Landesliga: SG Aulendorf I – SV Pfahlheim I 8:5. Nach 1:1 aus den Doppeln ging es in die Einzelpartien. Im vorderen Paarkreuz gewann Isabella Trompeter ihre Partie mit 3:2, Laura Schiedel verlor in knappen Sätzen gegen die gegnerische Nummer eins mit 0:3. Nach Rückstanden von Natalie Blaser (0:2) und Hannah Längin (0:1) drehten die Mädels auf und gewannen ihre Partien noch. Isabella Trompeter musste sich ebenfalls der gegnerischen Spitzenspielerin geschlagen geben, Laura Schiedel gewann ihre Partie jedoch mit 3:1. Diese 5:3-Führung wurde anschließend von Natalie Blaser, die erneut im Entscheidungssatz ihre Partie entschied, ausgebaut. Den büßte man aber direkt wieder ein aufgrund der knappen Niederlage von Hannah. Dann war es das vordere Paarkreuz, welches die Partie mit zwei Siegen entschied. Es punkteten: Tompeter/Blaser, Isabella Trompeter (2), Laura Schiedel (2), Natalie Blaser (2), Hannah Längin

Herren Bezirksklasse SG Aulendorf II – SV Fronhofen I 9:6. Es punkteten: Petrino/Melk, Wahl/Kugler, Thomas Wahl, Reiner Melk (2), Wolfgang Gußmann (2), Günther Kugler, Gerhard Gußmann (2).