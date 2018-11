Aulendorf holt wichtigen Sieg gegen Wangen

Die Tischtennisspielerinnen der SG Aulendorf haben in der Verbandsklasse gegen den Absteiger Betzingen glatt verloren. Auch die zweite und vierte Frauenmannschaft der Aulendorfer musste Niederlagen hinnehmen. Einen Derbysieg feierten dagegen die SGA-Männer in der Landesliga.

Frauen-Verbandsklasse: SG Aulendorf – TSV Betzingen II 2:8 – Nach einer längeren Pause traten die SGA-Spielerinnen zu ihrem nächsten Heimspiel gegen die im Vorjahr aus der Verbandsliga abgestiegenen Gäste aus Betzingen an. Bereits in den Doppeln zeigte sich die Stärke des TSV – Aulendorf lag durch klare Niederlagen in beiden Doppeln mit 0:2 zurück. Laura Schiedel motivierte dies allerdings und sie fuhr durch tolle Ballwechsel einen 3:0-Sieg ein. In den weiteren Partien von Hedi Hegedüs, Anja Brauchle und Anja Henne musste allerdings jedes Mal der Gegnerin gratuliert werden, wodurch ein Zwischenstand von 1:5 entstand. Die Serie der Gäste riss auch in den folgenden Spielen nicht ab, lediglich Anja Brauchle drehte ihren 0:1-Rückstand und gewann ihr Spiel. Schlussendlich waren die Gäste mit 8:2 siegreich. In den kommenden Spielen müssen die Aulendorfer Vollgas geben, um den Klassenerhalt zu sichern. SGA: Laura Schiedel (1), Hedi Hegedüs, Anja Brauchle (1), Anja Henne.

Männer-Landesliga: SG Aulendorf – TTC Wangen 9:6 – Wieder mit Kai Feifel traten die Aulendorfer vollständig im Heimspiel gegen den TTC Wangen an. Die Doppel Florian Henne/Kai Feifel und Nico Arnegger/Manuel Mayer gewannen ihre Spiele, wodurch die SGA mit einem 2:1-Vorsprung in die Einzel ging. In teils knappen Sätzen unterlag Henne, Feifel gewann seine Partie im fünften Satz. Den 3:2-Vorsprung bauten Lukas Müller, Arnegger und Mayer aus. Henne und Feifel gewannen im zweiten Durchgang ihre Einzel und die Partie schien beim 8:3 für Aulendorf bereits entschieden zu sein. Allerdings drehte Wangen nun auf und verkürzte auf 6:8. Marius Müller behielt daraufhin die Nerven und setzte durch seinen 3:1-Sieg den verdienten Schlusspunkt der Partie. SGA: Florian Henne (1), Kai Feifel (2), Lukas Müller (1), Nico Arnegger (1), Manuel Mayer (1), Marius Müller (1).

Frauen-Landesklasse: SG Aulendorf II – SV Deuchelried II 6:8 – Die zweite Mannschaft der SGA empfing in eigener Halle die junge Truppe aus Deuchelried. Als Ersatz für die verhinderte Rebecca Kowal spielte bei der SGA Ronja Armbruster. Zu Beginn der Partie schienen die Gäste erst einmal die Nase vorn zu haben, da beide Doppel an Deuchelried gingen. Unbeirrt davon zeigten Natalie Blaser und Petra Kowal in ihren Einzeln daraufhin allerdings starke Ballwechsel und gewannen beide ihre Spiele im fünften Satz. Auch Ronja Armbruster war erfolgreich, wodurch es zwischenzeitlich 3:3 stand. Kowal gewann auch ihr zweites Einzel, auch Christina Bitz war nach einer guten Leistung erfolgreich. In der ausgeglichenen Partie stand es nun 5:5. In den spielentscheidenden Einzeln war aus Aulendorfer Sicht aber lediglich Natalie Blaser siegreich, wodurch das Spiel mit 6:8 verloren ging. Die SGA-Spielerinnen zeigten trotzdem eine gute Leistung, auf die in den nächsten Spielen aufgebaut werden soll. SGA: Natalie Blaser (2), Petra Kowal (2), Christina Bitz (1), Ronja Armbruster (1).

Frauen-Bezirksklasse: TSV Neukirch II – SG Aulendorf IV 9:1 – Die vierte Mannschaft der SGA verlor in der Bezirksklasse klar beim Tabellenführer Neukirch. Aufgrund der Aufstellung der Gastgeber war nur ein Doppel möglich, das die Aulendorfer verloren. Rebecca Hehle unterlag knapp im fünften Satz und auch die anderen SGA-Spielerinnen waren nicht erfolgreich. So stand es zwischenzeitlich 8:0 für Neukirch. Annika Huber holte mit ihrem 3:0-Sieg den Ehrenpunkt für die SGA. SGA: Annika Huber (1), Nadja Hermann, Rebecca Hehle, Catherina Müller.