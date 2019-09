Aulendorf hofft zum großen Bahnjubiläum auf viele Besucher

Am 22. September feiert die Stadt nicht nur großes Bahnjubiläum – auch die Aulendorfer Geschäfte machen mit und laden ab 12 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Im Bereich des Bahnhofs stellt der Aulendorfer Bäcker Edi Raisch zudem ein meterlanges Zopfbrot in Gleisform für einen guten Zweck zur Verfügung. Die Stadt hat einen Flyer mit allen Eckdaten und dem detaillierten Festprogramm herausgegeben, der ab sofort an zahlreichen Stellen ausliegt.