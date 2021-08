Aulendorf hat zwei neue E-Bike-Ladestationen

Die neue Mobilität durch E-Bikes entwickelt sich rasant und wird als Fortbewegungsmittel im Nahverkehr immer wichtiger, teilt die Stadt Aulendorf mit. Die Lademöglichkeiten seien jedoch sehr beschränkt und zumeist abhängig vom guten Willen von Cafés, Restaurants oder Unternehmen, die Ladeoptionen vorhalten.

Diese würden allerdings meistens aus Steckdosen bestehen und der Biker benötige zwingend sein eigenes Heimladegerät – zumeist sei dies aber für den Transport zu schwer, sperrig, nicht zu sichern und sensibel in Bezug auf die Witterung. Nun hat Aulendorf zwei neue E-Bike-Ladestationen bekommen, die nach Angaben der Verwaltung die Attraktivität der Stadt für Radfahrer und Touristen deutlich steigern würden.

Ein frei zugängliches Ladenetz ist nach weiteren Angaben der Stadt eine Notwendigkeit, um langfristige Mobilität für jeden Einzelnen zu sichern und E-Bikes in den Alltag einbinden zu können. Daher freut sich die Verwaltung laut Pressemitteilung über zwei neue sogenannte „ChargerCubes“.

Für eine dieser Ladestationen, die bei der Minigolfanlage im Hofgartenpark steht, hat die Stadt nach eigenen Angaben eine „hohe Förderung“ durch den Bund in Höhe von 70 Prozent erhalten. Bei der Stadt Aulendorf verblieben die restlichen 30 Prozent, was 16 453 Euro ausmache, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Der Ausschuss für Umwelt und Technik habe im Januar der Anschaffung zugestimmt.

Eine E-Bike-Ladestation („Charger Cube“) steht bei der Minigolfanlage im Aulendorfer Hofgartenpark. (Foto: Stadt Aulendorf)

Der „Charger Cube“ sei ist eine herstellerunabhängige Schnellladeeinrichtung für E-Bikes sowie Pedelecs und durch Adapter für die meisten Antriebstypen geeignet. „Schnell, einfach, ohne Heimladegerät, mobil“, so die Stadtverwaltung.

Die zweite Ladestation gebe es beim Hotel-Hofgut Tiergarten. „Dieser ,ChargerCube’ wurde erfreulicherweise durch Familie Harsch angeschafft“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt abschließen.