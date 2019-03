Aulendorf hat jetzt einen qualifizierten Mietspiegel

Wo der Mietspiegel gilt – und wo nicht

Ein Mietspiegel ist eine Übersicht über die am Ort üblichen Mieten für nicht preisgebundenen Wohnraum zwischen 30 und 130 Quadratmetern Größe. Damit greift er nicht bei Sozialwohnungen oder beispielsweise auch nicht bei möblierten Einzelzimmern in einer Wohngemeinschaft. Der Mietspiegel gibt Auskunft über die ortsübliche Vergleichsmiete, also darüber, zu welchem Preis Wohnungen vergleichbarer Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage vermietet sind. Der im Mietspiegel angegebene Mietpreis ist dabei die Nettokaltmiete, also ohne sämtliche Nebenkosten. Als Grundlage dienen dabei Mieten, die in den letzten vier Jahren neu vereinbart oder geändert wurden. Der Mietspiegel 2019 für die Stadt Aulendorf vom EMA-Institut für empirische Marktanalysen aus Sinzig erstellt – auf Basis einer repräsentativen Stichprobe. Die Erstellung war ein Kooperationsprojekt mit anderen Gemeinden. Von Oktober bis Dezember 2018 sammelte das Institut bei 2063 zufällig ausgewählten Miethaushalten in 19 Kommunen im Kreis Ravensburg Daten für die Berechnung. Für die Erstellung mussten bei einer kleinen Kommune mindestens 70 mietspiegelrelevante Daten erhoben werden. (pau)