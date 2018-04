Aulendorf gewinnt klar

Einen 9:2-Pflichtsieg gegen das abgeschlagene Tabellenschlusslicht aus Witzighausen holte die SG Aulendorf in der Tischtennis-Landesliga. Die SGA-Spieler bestätigten ihre starke Form als zweitbeste Rückrundenmannschaft und sicherten den fünften Tabellenplatz ab. Aulendorfs Frauen mussten mit einem Unentschieden zufrieden sein.

Frauen-Verbandsklasse: SG Aulendorf – TG Schwenningen 7:7 – Im letzten Heimspiel der Saison war Schwenningen zu Gast in Aulendorf. Der TG fehlten noch die entscheidenden Punkte für den Klassenerhalt, Aulendorf hat noch Chancen auf Platz zwei und damit zur Aufstiegsrelegation in die Verbandsliga. Nach den Doppeln stand es 1:1, Anja Henne und Hedi Hegedüs waren im fünften Satz erfolgreich.

Gegen die starke Nummer 1 der Schwenninger gewann keine Aulendorferin. Laura Schiedel schlug im ersten Durchgang ihre Gegnerin, auch Anja Henne und Hedi Hegedüs setzten sich durch. Dadurch ging die SGA mit 4:2 in Führung. Durch starke Leistungen glichen die Gäste zum 4:4 aus. Auch im zweiten Durchgang gewann Aulendorf im hinteren Paarkreuz beide Spiele und ging mit 6:4 in Führung. Nun war der Kampfgeist der Gäste geweckt, die unbedingt Punkte für den Klassenerhalt wollten. Sowohl Anja Henne als auch Laura Schiedel mussten ihren Gegnerinnen gratulieren – das Spiel ging in die entscheidende Phase. Durch einen Sieg von Anja Brauchle war der SGA ein Unentschieden bereits sicher. Hedi Hegedüs unterlag jedoch in knappen Sätzen, wodurch es 7:7 endete. Die SGA liegt als Aufsteiger einen Punkt hinter dem Relegationsplatz.

Männer-Landesliga: SG Aulendorf – TTC Witzighausen 9:2 – Der Beginn verlief standesgemäß mit den beiden Doppelsiegen von Henne/Feifel und Arnegger/Mayer jeweils mit 3:0, nur Müller/Müller verloren überraschend mit 2:3. Als SGA-Kapitän Florian Henne mit 2:3 verlor, befürchtete Aulendorf eine spannende Partie, jedoch demonstrierte die SGA dann ihre Überlegenheit mit sieben Einzelsiegen am Stück durch Kai Feifel (2), Lukas Müller, Nico Arnegger, Manuel Mayer und Marius Müller. Henne besiegte seinen Gegner knapp im fünften Satz mit 11:9. Am letzten Spieltag stellt sich nun der souveräne Tabellenführer Altshausen in der Aulendorfer Schulsporthalle vor.

Frauen-Landesklasse: SG Aulendorf II – TSV Opfenbach 8:2 – Auch für die Damen II stand das letzte Heimspiel der Saison an. Dadurch, dass die Meisterschaft bereits nach Meckenbeuren ging und der Klassenerhalt für die SGA schon längst gesichert war, konnte Aulendorf locker aufspielen. Wie bereits in der Vorrunde reisten die Gäste mit Ersatz an. Rebecca Kowal und Christina Bitz siegten für die SGA im Doppel, Petra Kowal und Natalie Blaser verloren. Den einzigen weiteren Sieg der Gäste erspielte nur noch die Nummer 1. Alle anderen Einzel gewann Aulendorf überwiegend deutlich zum 8:2-Endstand. Erfolgreich waren Natalie Blaser (2), Rebecca Kowal (1), Petra Kowal (2) und Christina Bitz (2).

Mädchen-Verbandsklasse: TSV Untergröningen – SG Aulendorf 5:5 – Starker Saisonabschluss der Aulendorfer Mädchenmannschaft. Mit diesem Unentschieden hat die erste Mannschaft dem Tabellenführer aus Untergröningen den ersten Punktverlust der Saison beigebracht. Das Team der SGA belegt am Ende den starken zweiten Platz in der Verbandsklasse Süd. Nach den Doppeln hatte es 1:1 gestanden. Die Geschichte der Einzelpartien ist schnell erzählt. Die Bilanzen im vorderen Paarkreuz lauteten 0:4 aus Sicht der SGA, im hinteren Paarkreuz gewann Aulendorfer dagegen alle vier Partien. Somit gab es ein verdientes Unentschieden. SGA: Hedi Hegedüs, Natalie Blaser, Anja Egeler (2) und Ronja Armbruster (2).