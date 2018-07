Aulendorf bekommt eine Container-Kita

Die Stadt Aulendorf baut eine Containeranlage auf, um genügend Kindergartenplätzen anbieten zu können. Standort wird, so hat es der Gemeinderat am Montagabend beschlossen, am unteren Lehrerparkplatz des Schulzentrums sein. Dort könnte nach Vorstellung von Bürgermeister Matthias Burth mittelfristig auch ein neuer Kindergarten gebaut werden. Dem Wunsch einiger Stadträte, die als Übergang gedachte Containeranlage nur für zwei Jahre aufzustellen, nahm Bauamtsleiterin Karin Schellhorn-Renz rasch den Wind aus den Segeln: drei Jahre wird es die Container-Kita wohl geben, denn viel schneller ist ihrer Ansicht nach ein Neubau nicht zu machen.

Weitere Infos zur Ausstattung und Kosten der Containeranlage folgen.