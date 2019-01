Aulendorf baut weiter Schulden ab

4,15 Millionen Euro mehr für die Aulendorfer Stadtkasse: die Einnahmen aus der Gewerbesteuer fallen sehr viel höher aus als angenommen. Die Stadt wird den überraschenden Geldsegen nutzen, um Schulden abzubauen und ihr finanzielles Polster für anstehende Investitionen aufzubessern. So hat es der Gemeinderat am Montagabend entschieden und den Haushalt für das laufende Jahr beschlossen.

Gerade einmal zwei Monate ist es her, da hatte Kämmerer Dirk Gundel dem Gemeinderat den Entwurf des Haushalts 2019 vorgestellt. Für eine Sondertilgung von städtischen Schulden oder Geld für die Rücklage, quasi das Sparbuch einer Gemeinde, gab es zu diesem Zeitpunkt keinen Spielraum. Ein Bescheid des Finanzamts änderte die Situation: die für 2019 veranschlagten Einnahmen aus der Gewerbesteuer verdoppeln sich annähernd; sie steigen um 4,15 Millionen Euro auf insgesamt 7,45 Millionen Euro.

Damit wird die Stadt ein Darlehen über knapp zwei Millionen Euro komplett zurückzahlen und die städtischen Schulden zum Jahresende auf 10,5 Millionen Euro senken. Mit der geplanten neuen Kreditaufnahme in den städtischen Eigenbetrieben liegt die Pro-Kopf-Verschuldung in Aulendorf trotzdem weiterhin mehr als doppelt so hoch wie der baden-württembergische Durchschnitt.

2,4 Millionen Euro gehen „aufs Sparbuch“ der Stadt

Ebenfalls dank der sprudelnden Gewerbesteuer kann die Stadt knapp 2,4 Millionen Euro der Rücklage zuführen. Damit wird Aulendorf zum Jahresende fast elf Millionen Euro auf der hohen Kante haben. „Rücklagen höher als der Schuldenstand: immer mal wieder was neues in Aulendorf“, kommentierte dies Stadtrat Hans-Peter Reck (CDU) in seiner Rede zum Haushalt.

Kämmerer Gundel wies ob der prall gefüllten Rücklage allerdings darauf hin, dass der Stadt in den kommenden Jahren große Investitionen ins Haus stehen und entsprechende Rücklagenentnahmen in Millionenhöhe bereits eingeplant seien. Zudem hätten die jetzt hohen Steuereinnahmen eine Kehrseite: In zwei Jahren werden sie sich im Finanzausgleich niederschlagen, der Stadt etwa niedrige Schlüsselzuweisungen zustehen. Auch die Gewerbesteuerumlage steigt 2019, die Stadt muss 670 000 Euro mehr an Bund und Länder abgeben.

Teure Großprojekte stehen in den kommenden Jahren an

In der Tat stehen in Aulendorf einige große und teure Projekte an, für die über die Jahre 2020 bis 2022 nach derzeitiger Finanzplanung sechs Millionen Euro aus der Rücklage gebraucht werden. Neben dem Neubau für die Grundschule und dem Neubau eines Kindergartens sind es etwa auch die Erneuerung der Rugetsweiler Brücke und der anschließenden Schussenbrücke sowie Investitionen in die Sanierung von Straßen, die finanziert werden müssen.