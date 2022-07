Ärztehaus am Schloss bietet Corona-Tests an

In Aulendorf gibt es seit kurzem wieder die Möglichkeit, sich auf Corona testen zu lassen. Das Ärztehaus am Schloss bietet sowohl PCR- als auch Schnelltests an.

So funktioniert es: Wer sich testen lassen möchte, kommt zu den Öffnungszeiten zum weißen Zelt vor der Praxis und meldet sich dort an. Vorab ist dafür keine Terminvereinbarung nötig. Schnelltests kosten regulär drei Euro. Allerdings sind sie für Kinder unter fünf Jahren, pflegende Angehörige, für Besucher oder Bewohner von stationären Einrichtungen und für Kontaktpersonen von Infizierten kostenlos. Ebenso muss man nichts bezahlen, wenn man eine Warnung auf seiner Corona-Warn-App erhalten hat.

In bestimmten Fällen sind PCR-Tests kostenlos

Nach Auskunft des Ärztehauses sind auch PCR-Tests in bestimmten Fällen kostenlos und zwar dann, wenn man Kontaktperson einer infizierten Person ist oder Symptome hat. Auch wenn man den Test für die Aufnahme in eine Reha-Einrichtung oder ein Krankenhaus benötigt, muss man nichts bezahlen. In allen anderen Fällen wird der Test gegen Rechnung gemacht. Dabei ist mit Kosten von mindestens 80 Euro zu rechnen.

Laut Ärztehaus ist die Nachfrage nach Tests in jüngster Zeit gestiegen, weshalb sich die Praxis dazu entschieden hat, wieder Tests ohne Termine anzubieten.