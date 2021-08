Auffahrunfall in der Aulendorfer Allewindenstraße

Drei Autos sind am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr in der Aulendorfer Allewindenstraße an einem Auffahrunfall beteiligt gewesen.

Eine 77 Jahre alte Dacia- Fahrerin musste laut Polizei verkehrsbedingt anhalten, wodurch eine hinter ihr fahrende 23 Jahre alte Ford-Fahrerin stark bremsen musste. Eine 34 Jahre alte Mazda-Fahrerin, die hinter dem Ford fuhr, erkannte dies zu spät. Sie prallte gegen den Ford und schob diesen auf den Dacia auf. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 7000 Euro.