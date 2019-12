Auffahrunfall in Aulendorf: rund 7000 Euro Schaden

Wegen der blendenden Sonne hat ein 19-jähriger Autofahrer am Samstagvormittag gegen 10.50 Uhr im Steinenbacher Weg in Aulendorf zu spät bemerkt, dass der vor ihm fahrende 62-jährige Fahrer eines Vito verkehrsbedingt abbremsen musste. Laut Polizeibericht prallte der 19-Jährige deshalb auf das Heck des Kleinbusses, wodurch sich die 17-jährige Beifahrerin des jungen Mannes leichte Verletzungen zuzog. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt rund 7000 Euro.

