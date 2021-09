Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro ist am Montag gegen 17.20 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Allewindenstraße entstanden, wie die Polizei mitteilt. Eine 32-jährige VW-Fahrerin erkannte zu spät, dass eine vorausfahrende 42-Jährige mit ihrem Dacia im stockenden Verkehr halten musste, und fuhr auf. Bisherigen Erkenntnissen zufolge blieben beide Fahrerinnen unverletzt.