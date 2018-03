Aufatmen: 23 neue Schüler fürs Gymnasium

Aufatmen am Gymnasium in Aulendorf: die Schule hat die für den sicheren Erhalt der Schule notwendigen 16 Neuanmeldungen für das kommende Schuljahr erreicht. 23 neue Fünftklässler werden – so sieht es nach den Anmeldetagen Mittwoch und Donnerstag aus – nach den Sommerferien das kleine Gymnasium besuchen. Auch für die anderen Aulendorfer Schulen liegen nun Anmeldezahlen vor.

„Wir hatten die 16 Anmeldungen schon am Mittwochnachmittag überschritten“, teilt Schulleiter Karl Binder mit. Da die Grundschule am Donnerstagmittag Unterricht habe, und die Kinder bei der Anmeldung dabei sein sollten, seien viele Eltern am Mittwoch mit ihrem Kind gekommen. „Die Situation war dann entspannt“, sagt Binder und gibt zu, doch auch „mitgebibbert“ zu haben. Die Schule hatte im vergangenen Jahr die Mindestschülerzahl in Klassenstufe 5 nicht erreicht, hätte sich das nun wiederholt, hätte dem Gymnasium die Aufhebung gedroht.

„Gemeinsam angestoßen“

Noch am Mittwochabend habe er alle eng am Schulleben beteiligten informiert. Der Vorstand des Föderkreises und der Elternbeirat sei am frühen Donnerstagabend da gewesen. „Wir haben gemeinsam angestoßen.“ Auch das Kollegium habe sich sehr gefreut. „Sie haben mir gratuliert, ich finde aber, die Eltern haben ihr Kind am Gymnasium angemeldet, das sind wir alle. Die Schule ist eine Teamleistung.“ Die 23 neuen Schüler in Klasse 5 seien eine „Wunschvorstellung: nicht zu groß und nicht zu klein“. Im Fach „Naturphänomene“ werde es nun sogar zwei Gruppen geben, da es mehr als 20 Kinder sind.

Das Studienkolleg St. Johann in Blönried meldet indes Anmeldezahlen „im normalen Fenster“. Man freue sich über 81 neue Schüler, sagt Schulleiter Klaus Schneiderhan. Damit ist die Schule weiter stabil dreizügig. Das sei insbesondere in den höheren Klassen gewichtig, um die verschiedene Kurse anbieten und den Schülern eine Wahlmöglichkeit bieten zu können.

100 neue Grundschüler

An der Edith-Stein-Schule in Aulendorf wird es im kommenden Schuljahr zwei neue Eingangsklassen des sozial- und gesundheitswissenschaftlichen Gymnasiums mit je 30 Schülern geben. Die Anmeldezahlen in der Berufsschule liegen noch nicht vor, aber Schulleiter Peter Greiner geht anhand der bisherigen Anmeldungen von einer gleichbleibenden Klassenzahl in der Berufsschule für die medizinischen Berufe aus.

„Unsere Anmeldezahlen sind erfreulich“, teilt Christof Lang, Leiter der Schule am Schlosspark mit. 45 neue Schüler für die Realschule und 18 für die Werkrealschule werden dort nach den Sommerferien in Klasse 5 starten.

Von der Grundschule Aulendorf wechseln nach diesem Schuljahr voraussichtlich 85 derzeitige Viertklässler auf weiterführende Schulen wechseln. „Der Anteil der Gymnasialempfehlungen liegt auf dem Niveau der Vorjahre“, teilt Schulleiter Oliver Trzeciok mit. Es gibt etwa 100 Neuanmeldungen für die erste Klasse. Die Schule ist damit weiterhin vierzügig in allen Jahrgängen.

Für das Gymnasium in Aulendorf stehen jetzt die Vorbereitungen für das kommende Schuljahr an. Dazu gehört etwa auch: ein weiteres Klassenzimmer mit Beamer auszustatten und Tablet-PCs für die 23 neuen Fünftklässler einzukaufen.