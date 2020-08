Auf Wohnungssuche betrogen

Ein Mann aus Aulendorf ist bei dem Versuch, eine Wohnung für einen Familienangehörigen in den Niederlanden zu besorgen, betrogen worden.

Als der Mann dieser Tage nach eine Wohnung in den Niederlanden suchte, wurde er über Facebook kontaktiert. Dabei sei ihm die Beteiligung an einer Dreier-WG angeboten worden, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Nachdem die Modalitäten über E-Mail und WhatsApp geklärt worden waren, überwies der Geschädigte Mitte August eine Kaution sowie eine Monatsmiete in Höhe von 900 Euro auf ein Konto in Großbritannien. Nach Aufforderung der Betrüger überwies der Mann zwei weitere Monatsmieten von insgesamt 800 Euro, um dann an der betreffenden Wohnanschrift die Schlüssel zu erhalten. Bei der vereinbarten Schlüsselübergabe musste der Geschädigte jedoch feststellen, dass er betrogen worden war.