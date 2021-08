Auf Ulmer Höhen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Ortsgruppe Aulendorf des Schwäbischen Albvereins fuhr am Sonntag den 18.07.2021 mit der Bundesbahn nach Ulm und vom Hauptbahnhof mit der neuen Linie 2 der Straßenbahn hinauf zum Botanischen Garten der Universität. Auf ca. 610 m Höhe begannen wir unsere Wanderung. Ein herrliches Idyll, der Apothekengarten, der Tagliliengarten mit 1000 Blüten, das Rosarium, der Bauerngarten, die Dreifelderwirtschaft usw. Viele kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Nach etwa 2 Stunden trafen sich dann die 16 Wanderer zusammen mit dem Wanderführer Gerhard Uhrig am Ausgang Lehrer Tor. Von dort ca. 100 m leicht aufwärts, vorbei am Hundedressur-Platz und durch eine Überführung geht es nun von 500 m hinauf auf ca. 600 m, ansteigend, aber schön. Oben weiter auf dem Ulmer Höhenwanderweg führt die Route vorbei an Kleingartenanlagen, bis wir auf die Mauern der Festung Wilhelmsburg treffen. Im Burggraben geht es ca. 600 m weiter, dann leicht ansteigend hinauf zum Kaiser-Wilhelm-Aussichtsturm. Nun nur noch abwärts, zum Teil etwas steil die Fabristraße hinunter zu einer Treppe und zu einer Fußgängerbrücke über die Bahnlinie. Wir erreichen nach ca. 13,5 km Wanderstrecke um 13.10 Uhr den Münsterplatz, machen eine Rast in dieser tollen Kirche, um dann um 13.50 Uhr uns in der Barfüßer-Brauerei zu unserer Mittagsrast einzufinden. Ein leckeres Essen und gute kühle Getränke sowie die Diskussionen über diese Wandertour lassen die Rastzeit kurzweilig werden.

Um 16.15 Uhr fuhr dann die Wandergruppe wieder nach Aulendorf, wo man gegen 17.00 Uhr eintraf, vollgestopft mit Erinnerungen an einen tollen Tag in der Berblingerstadt.