Auf den Spuren von Jakob Bräckle

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen des Kunstunterrichts beschäftigte sich die Klasse 5 des Gymnasiums Aulendorf mit Farbe und auch damit, wie man diese selbst herstellt. Auch Jakob Bräckle, der unweit von uns bei Biberach malte, hatte Farbe als Hauptthema – ein Grund mehr, sich mit seinen Bildern auseinanderzusetzen!

Nach einer Führung und Vorabinformationen durch den Museumspädagogen konnten wir seine Bilder betrachten – der Farbrausch setzte die Schülerinnen und Schüler in Erstaunen. Da machte es umso mehr Spaß, selbst einmal diese Vereinfachung von Form auszuprobieren, die Vielfalt der Farben wahrzunehmen – die Motive kennen wir, bilden sie doch die oberschwäbische Landschaft ab. Einen Teil seines Ateliers konnten wir im Museum auch betrachten, da es dort nachgebaut wurde – auch wenn Bräckle bei jedem Wetter fast immer draußen, also Plein-Air, malte. Eine gelungene Kunstexkursion – auch wenn die Schülerinnen und Schüler danach meinten, dass sie lieber noch mehr Bilder gesehen hätten, als so viel dazu erzählt zu bekommen. Das ist doch ein schönes Fazit! Also: einfach wiederkommen!