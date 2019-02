Auch Aulendorfer Narren von Bahnchaos betroffen

Bei den Bahnreisenden am Aulendorfer Bahnhof löste das Einstellen des Zugverkehrs am Montag zwar Unverständnis, aber kein großes Chaos aus, berichtet Pit Dressler vom Bahnreisebüro „Die Fahrkarte“. Zwischen 7.45 und 11.30 Uhr haben seinen Ausführungen nach lediglich zwei bis drei Bahnpendler und ein Schüler, der fürs Zuspätkommen in den Unterricht eine Bestätigung über den Ausfall brauchte, nach den Ersatzbussen gefragt.

„Die Menschen sind es schon gewohnt, dass es nicht richtig funktioniert. Seit Jahren fallen immer wieder Züge ins Allgäu aus, das ist schon Standard und überrascht niemanden mehr“, berichtete Dressler am Montagvormittag.

Ähnliches sagte Franz Peter Wischkirchen von der Aulendorfer Bahnhofsmission. Viele Reisende hätten zwar den Kopf geschüttelt, den kompletten Zugausfall aber mit sarkastischer Ironie genommen nach dem Motto: „Das ist was Neues und hatten wir so noch nicht.“

Problematisch wird der Ausfall des Zugverkehrs für die hiesigen Narrenzünfte, die vor allem in der diese Woche startenden Hochfasnet auf vielen Sprüngen in der Region unterwegs sind und üblicherweise mit der Bahn anreisen. „Wir haben die Hästräger am Samstag auf dem Zunftball darüber informiert und ihnen gesagt, dass sie auf Privatwagen oder Fahrgemeinschaften zurückgreifen müssen“, erklärte Aulendorfs Zunftmeister Rolf Reitzel.

Die Aulendorfer Zunft nimmt am Samstag auf den Narrensprüngen in Kißlegg und am Montag in Bad Waldsee teil. Der Schienenersatzverkehr, der in Aulendorf starte, sei zwar eine Möglichkeit, allerdings geht Reitzel davon aus, dass die Busse an der Hochfasnet überfüllt seien. Denn: „Am Montag sind große Sprünge in Wangen und Bad Waldsee, bei uns in Aulendorf am Sonntag.“

Dass ausgerechnet zur Hochfasnet keine Züge mehr fahren und der Ausfall am Freitag „so kurzfristig“ von der Bahn angekündigt wurde, ist nach Angaben des Aulendorfer Zunftmeisters eine neue Situation, die für Herausforderungen sorge. „Das hatten wir noch nie.“ Während es für die Aulendorfer Hästräger gut mit privaten Fahrgelegenheiten zu meistern sei, habe beispielsweise jedoch die Kißlegger Zunft „ein Riesenproblem“, am Sonntag nach Aulendorf zu kommen. „Der Kißlegger Zunftmeister muss zwei bis drei Busse organisieren, damit die Musiker und der Fanfarenzug anreisen können“, berichtete Reitzel am Montag.