Auch Aulendorf schränkt das öffentliches Leben ein.

Entsprechend der im Landkreis Ravensburg gültigen und mit allen Bürgermeistern abgestimmten Regelungen schließt auch Aulendorf viele öffentliche Einrichtungen, darunter auch die Volkshochschule Oberschwaben. Ab sofort sind zudem alle Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen untersagt. Veranstaltungen zwischen 20 und 50 Personen müssen von der Stadtverwaltung geprüft und genehmigt werden.

„Wir zeigen uns solidarisch mit unseren älteren und kranken Mitbürgern“

Bürgermeister Matthias Burth begründet das Vorgehen in einem Statement vom späten Sonntagabend vor dem Hintergrund steigender Corona-infizierter Menschen so: „Um die Ausbreitung des Coronavirus möglichst weitgehend zu verlangsamen sind klare Vorgaben und die Eigenverantwortung jeder Bürgerin und jeden Bürgers notwendig. Mit den aufgeführten Maßnahmen leisten wir einen Beitrag, dass unser medizinischen Einrichtungen nicht überfordert werden und die Versorgung für alle, die diese benötigen, sichergestellt werden kann. Auch zeigen wir uns solidarisch mit unseren älteren und kranken Mitbürgerinnen und Mitbürger, die vom Coronavirus besonders gefährdet sind.“

Bürger sollen Stadtverwaltung anmailen oder anrufen

Von den Schließungen kommunaler Einrichtungen betroffen sind Sport-, Fest- und Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, kommunale Bäder, kommunale Büchereien und Museen. Auch die Volkshochschule Oberschwaben stellt ihren Kursbetrieb ein. Zudem sollen sich Bürger „nach Möglichkeit telefonisch oder per Mail“ an die Mitarbeiter der Stadtverwaltung wenden. „Dringende, nicht aufschiebbare Angelegenheiten können nur nach vorheriger Terminabsprache erledigt werden. Dies gilt für alle städtischen Ämter und Einrichtungen“, teilt Burth weiter mit. Sofern kein Ansprechpartner bekannt sei, könnten Anfragen unter der Telefonnummer 07525/9340 gestellt werden.

Den Umgang mit Veranstaltungen hat der Landkreis am Sonntagabend über eine sogenannte Allgemeinverfügung erlassen. Veranstaltungen mit über 50 Personen sind verboten. Für Veranstaltungen zwischen 20 und 50 Personen gilt, dass sie vorab dem Ordnungsamt der Stadtverwaltung mindestens 72 Stunden vor Beginn gemeldet werden müssen. Die Notwendigkeit der Veranstaltung ist zu begründen. Für die Veranstaltung ist eine Teilnehmerliste zu führen.

Schul- und Kindergartenschließung: Aulendorf richtet Notbetreuung ein

Zudem hat das Land Baden-Württemberg angeordnet, dass ab Dienstag bis zum Ende der Osterferien (17. April) Kindertagesstätten und Schulen geschlossen werden. Auch die Stadt Aulendorf bietet eine Notbetreuung in den Kindertagesstätten und Schulen für Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen an. Dabei gilt, so Burth: „Eine Betreuung kann aber nicht über alle Kinder angeboten werden. Es können nur Kinder betreut werden, deren Eltern beide in systemrelevanten Berufen arbeiten, die bei der Coronakrise dringend gebraucht werden und die Betreuung nicht anderweitig sicherstellen können. Das gilt auch für eine alleinerziehende Person, die in einem dringenden Beruf tätig ist.“

Unter einen dringend benötigten Beruf fallen z.B. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitsbereich, der Lebensmittelbranche, im Bereich der öffentlichen Infrastruktur und in bestimmten Bereichen der öffentlichen Verwaltung sowie Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, etc. Der Betreuungsumfang wird im bisherigen Umfang gewährleistet. Die Stadt bittet darum, sich bei Bedarf an die jeweilige Schule oder Kindertagesstätte zu wenden.