Wohl mit dem Fuß hat ein unbekannter Täter am Donnerstagabend zwischen 19.30 und 22.30 Uhr an einem in Höhe des Gebäudes Bahnhofstraße 4 abgestellten Auto den linken Außenspiegel abgetreten. Das teilt die Polizei mit.

Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751 / 8036666, zu melden.