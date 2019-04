Architekten für Kindergartenneubau stehen fest

Der Gewinner des Architektenwettbewerbs wird auch die Planung des neuen Kindergartens beim Aulendorfer Schulzentrum übernehmen. Das hat der Gemeinderat am Montagabend beschlossen. Damit folgte das Gremium dem Vorschlag der Verwaltung. Im Rennen waren am Ende noch zwei Arbeitsgemeinschaften.

Ein neuer Kindergarten für vier Gruppen plus Erweiterungsmöglichkeit in nicht ganz einfachem Gelände – dank Hang und Hügel – sowie unter Berücksichtigung der nahen Schule und die Frage der Hohl- und Bringsituation auf dem Parkplatz: das war im Kern die Aufgabenstellung für die Architekten und Landschaftsplaner, die am Wettbewerb teilgenommen hatten. Deren neun Entwürfe hatte die Stadt im März im Schloss ausgestellt.

Die drei Erstplatzierten wurden zur nächsten Verfahrensrunde, dem sogenannten Verhandlungsverfahren, eingeladen. Zwei sagten zu und stellten sich am 3. April den Fragen zu Methoden der Termin- und Kostenverfolgung sowie Projektabwicklung. Zudem bewertet wurde, die Organisation der Projektbeteiligten, das Auftreten des Projektleiters und die Präsentation sowie Honorar und wann die Architekten loslegen könnten.

Nachbessern beim Essensraum

Die Arbeitsgemeinschaft Andreas Hack – ein Aulendorfer Architekt – und Lanz Schwager Architekten hatte zusammen mit den Landschaftsplanern Lintig und Sennewald bereits beim Wettbewerb den ersten Platz gemacht. Ihr Entwurf sei städtebaulich der schönere, befand Bauamtsleiterin Karin Schellhorn, sah aber auch Nachbesserungsbedarf. Das geplante zweigeschossige Gebäude fasst mit zwei abgewinkelten Bauteilen in L-Form den Hang und schafft so einen innen liegenden, von Parkplatz und Schule abgewandten Gartenbereich. Das Obergeschoss geht ebenerdig in den Gartenbereich, das Untergeschoss ist ebenerdig zum Parkplatz hin, wo auch der Haupteingang liegt. Besonders positiv hob Schellhorn die Wegeführung im Gebäude durch von oben über die Treppe herunterfallendes Licht hervor. Möglich wird das auch, da im Obergeschoss, indem Gruppenräume, Sanitärbereiche und Essensraum vorgesehen sind, auf Gartenseite eine Glasfassade geplant ist. „Noch nicht optimal gelöst“ sei indes der Essensraum. Der Wunsch sei gewesen, dass dieser nicht im Flur liege, dort sei ein Nachbessern nötig. Insgesamt bekam diese Gruppe im Verhandlungsverfahren 443 Punkte.

Lob auch für zweiten Entwurf

Daneben im Rennen war der Entwurf der Arbeitsgemeinschaft der Architekten Roterpunkt Architekten Kistler, Sohn, Waizenegger und der Landschaftsarchitekten Freiraumwerkstatt Johannes Göpel. Sie hatten im Wettbewerb den zweiten Platz belegt mit einem zweigeschossigen, klassisch rechteckigen Gebäude. Die Architekten sahen ebenfalls Hanggeschosse und den Eingang auf Parkplatzseite vor, Schellhorn fehlte indes eine klare Abgrenzung zur Schule. Der Entwurf schaffe es gut, alle Themen- und Gruppenräume auf einer Ebene zu halten, hob Schellhorn genauso positiv hervor wie der eigenständige Essensbereich samt Kinderküche. Kritik gab es für die Treppensituation im Inneren und im Übergang zum Garten. Im Verhandlungsverfahren erreichte diese Arbeitsgemeinschaft 382 Punkte.

Acht Wochen Vorlaufzeit

„Wir würden gerne die ersten Preisträger beauftragen“, sagte Schellhorn mit Blick auf den Ausgang der Wettbewerbs und des Verhandlungsverfahrens. Der Gemeinderat folgte einstimmig und beschloss, die Architektengemeinschaft Hack/Lanz Schwager sowie das zugehörige Landschaftsplanungsbüro zu beauftragen. Loslegen werden die Architekten, so Bürgermeister Matthias Burth, allerdings frühestens in zwei Monaten. Diesen Vorlauf würden sie wegen anderer bereits laufender Aufträge benötigen.