Arbeiter wird auf Baustelle schwer verletzt

Schwer verletzt worden ist am Montag gegen 9 Uhr ein 24-jähriger Arbeiter auf einer Baustelle in der Parkstraße in Aulendorf. Das teilte die Polizei mit.

Bei Arbeiten an einer Zwischenwand stürzte diese ein und verletzte den Arbeiter im Bereich des Ober-/Unterkiefers. Mit dem Rettungshubschrauber wurde der junge Mann in ein Krankenhaus geflogen.

Ob gegen Unfallverhütungsvorschriften verstoßen wurde, ist nach weiteren Angaben der Polizei nun Gegenstand der Ermittlungen.