Arbeiter stürzt in Aulendorf von Gerüst

Mit schweren Verletzungen ist am Dienstag gegen 9 Uhr ein 24-Jähriger ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem er von einem Gerüst gestürzt war. Der junge Mann war laut Polizei als Gerüstbauer mit dem Abbau des Gerüsts beschäftigt, als er plötzlich aus etwa sieben Metern Höhe in die Tiefe fiel. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in eine Klinik. Die Polizei schließt Fremdverschulden aus.