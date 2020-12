Anmeldung zu Gottesdiensten an Weihnachten nur bis Montagabend

Anmeldungen für die Gottesdienste an Weihnachten in St. Martin und St. Johann sind zwingend notwendig. Das teilt die katholische Kirchengemeinde St. Martin in Aulendorf mit. Anmeldefrist ist bereits am Montagabend.

An Heiligabend finden unter anderem zwei Gottesdienste in der Pfarrkirche St. Martin, Aulendorf statt: die Kindermette (15.30 Uhr) und die Christmette (22 Uhr) – und um 18 Uhr in der Kirche St. Johann in Blönried.

Am 1. Weihnachtsfeiertag gibt es Gottesdienste um 9 und um 11 Uhr, am 2. Feiertag ebenfalls um 9 und um 11 Uhr, jeweils in der Pfarrkirche St. Martin in Aulendorf.

Für die Teilnahme an all diesen Gottesdiensten ist eine schriftliche Anmeldung unbedingt erforderlich. Anmeldeformulare können über die Homepage der Kirchengemeinde heruntergeladen werden. Bis spätestens Montagabend, 21. Dezember, müssen diese im Pfarrhaus, Hauptstr. 29, in den Briefkasten geworfen werden. Falls die Plätze schon belegt sind, erfolgt eine Rückmeldung über das Pfarrbüro.

Die Kindermette und die Christmette sowie das Hochamt am 1. Weihnachtsfeiertag um 9 Uhr können auch über Youtube empfangen werden. Einwählen kann man sich über: www.stmartin-aulendorf.de