Anmeldetermine an der Aulendorfer Schule am Schlosspark

Für die Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen steht zum nächsten Schuljahr der Wechsel auf eine weiterführende Schule an. Die Anmeldetermine für die Schule am Schlosspark (Realschule und Werkrealschule) in Aulendorf wurden vom Kultusministerium ausgeweitet und liegen nun laut Pressemitteilung fest.

Dabei handelt es sich um folgende Tage: Montag, 7. März, bis Donnerstag, 10. März, jeweils von 7.30 bis 16 Uhr. Termine zur Anmeldung können mit dem Sekretariat unter der Nummer 07525 / 923 81 02 vereinbart werden.

Es wird gebeten, die Blätter drei und vier der Grundschulempfehlung sowie den Impfpass und die Geburtsurkunde mitzubringen. Das Anmeldeformular kann auch auf der schuleigenen Homepage www.schuleamschlosspark.de ausgefüllt und ausgedruckt zur Anmeldung mitgebracht werden.