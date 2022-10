Anhaltend hohe Corona-Zahlen in Aulendorf

Die Corona-Zahlen in Aulendorf bleiben anhaltend hoch. In der Woche von 7. bis 13. Oktober wurden laut Aulendorfer Stadtverwaltung 133 Fälle gemeldet. 69 der infizierten Personen sind männlich, 64 weiblich.

Wie alt sind die Infizierten?

Auch zur Altersstruktur der Infizierten macht die Verwaltung Angaben. So wurden die meisten Infektionen bei Menschen im Alter zwischen 51 und 60 Jahren (29 Fälle) und im Alter von 31 bis 40 Jahren (28 Fälle) registriert. Am wenigsten betroffen waren Kinder unter 10 Jahren (4 Fälle) und Senioren über 80 Jahren (3 Fälle). Der Altersdurchschnitt der Infizierten liegt nach Angaben der Stadt bei 44 Jahren. In 23 Haushalten haben sich zwei oder mehr Personen mit dem Coronavirus infiziert.