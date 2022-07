Angriff im Zug bei Aulendorf: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Nach dem Angriff auf einen 26-Jährigen, bei dem dieser in der Nacht auf Dienstag in einem Regionalzug lebensgefährlich verletzt wurde, hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Das vermelden Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Laut Mitteilung handelt sich dabei um einen 28-Jährigen, der in Laupheim (Kreis Biberach) verhaftet wurde. Die Festnahme erfolgte laut Polizei nach Hinweisen, die sich im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergeben haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg erließ der zuständige Haftrichter beim Amtsgericht Ravensburg am Mittwoch einen Haftbefehl gegen den dringend Tatverdächtigen wegen gefährlicher Körperverletzung und setzte den Haftbefehl in Vollzug. Im Anschluss wurde der 28-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Streit im Regionalexpress nach Friedrichshafen eskaliert

Wie bereits berichtet, geschah die Tat zwischen 24 Uhr und 0.30 Uhr in einem Regionalexpress von Ulm nach Friedrichshafen. Wie die Polizei berichtet, soll der Tatverdächtige zusammen mit dem Opfer in einer Gruppe in dem Zug unterwegs gewesen sein, als es zu dem Angriff kam. Der 26-Jährige wurde dabei mit einer Flasche angegriffen und lebensgefährlich verletzt.

Als der Zug am Bahnhof in Aulendorf hielt, flüchtete der Täter aus dem Zug. Die informierte Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und setzte dabei auch einen Polizeihubschrauber ein, der über Aulendorf kreiste. Doch der Täter blieb zunächst spurlos verschwunden. Der Verletzte musste mit seinen schweren Verletzungen derweil in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie es dem Schwerverletzten geht, konnte die Polizei der „Schwäbischen Zeitung“ am Mittwoch nicht sagen.