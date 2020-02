Andi Salzer, Referent für Suchtprävention, Coach und Trainer, hat vom 3. bis 5. Februar jeweils für einen Vormittag die Achtklässler des Studienkollegs St. Johann Blönried besucht, um sie über das Thema Sucht aufzuklären.

„Keinen Bock oder voll Bock? Was passiert, wenn du null Bock hast? Wie ist es, wenn du voll da bist?“ Mit diesen Fragen begann laut Mitteilung der Schule ein Teil des Workshops, in dem der langjährige Streetworker Salzer die Schüler ermutigte, Ziele für ihr Leben selbst zu finden. „Probiert euch aus! Fragt, ob ihr ein Praktikum machen könnt!“ Es sei um Motivation und Ziele gegangen, aber auch den Weg dahin.

„Was macht mich stark?“

„Wie fülle ich meinen Lebenstank? Was macht mich stark?“ Salzer habe den Achtklässlern aufgezeigt, welche Ressourcen sie haben. Thematisiert worden seien aber auch Stolpersteine auf dem Weg zum Ziel. Mühelos sei es dem Referenten gelungen, die Jugendlichen zu erreichen. Diese hätten von ihren Erlebnissen und Erfahrungen erzählt. Salzer habe ihnen zugehört, Hilfe und Rat gegeben sowie Respekt gezeigt, anstatt den mahnenden Zeigefinger.

Im interaktiven Teil des Workshops waren die Jugendlichen laut Mitteilung mit Rauschbrillen auf einem Parcours unterwegs. In Gruppenarbeit sei diskutiert worden, was einen stark macht und guttut. Aufklärung über Substanzen, die vorgaukeln, dass sie so wirken, sei ein zentraler Aspekt des Workshops gewesen: „Anerkennung kommt nie aus der Wodkaflasche“, lautete das Fazit. Werbung, falsche Vorbilder, Verführung durch Farbe und Geschmack seien in Salzers Workshop entlarvt worden.

Hilfe bei der Identitätsfindung

Selbstbewusstsein aufbauen, Hilfe bei der Identitätsfindung, eine Position fest vertreten können – das sind laut Schule die Ziele der Erziehungsarbeit bei Jugendlichen. Andi Salzer habe hierzu einen wertvollen Beitrag geleistet. Einige Schüler hätten auch nach dem Workshop noch lange mit ihm diskutiert, denn „voll da sein“ – das Motto der Suchtprävention in Blönried – beschreibe gut die wertschätzende Arbeit Salzers mit Jugendlichen.