An der Schussen fehlen Bäume

Die Stadt Aulendorf muss bei der Renaturierung der Schussen in der Storchenwiese beim Steegersee nacharbeiten. Sie hatte den Flusslauf 2014 umgebaut, um das Gewässer wieder naturnaher zu machen. Umweltschützer hatten den Zustand der Schussen in den Folgejahren kritisiert und den Erfolg der Renaturierung in Frage gestellt (SZ berichtete „Der Bach ist kaputt gemacht worden“, 15.09.2017). Jetzt fordert das Landratsamt weitere Bäume am Rand des Gewässers sowie den Einbau von gewässerstrukturierenden Elementen.

Die Schussenrenaturierung 2014 auf der Storchenwiese sowie in einem Gewässerbereich nörlich davon war eine Ausgleichsmaßnahme, für den Bebauungsplan Oberrauhen. Denn wo der Mensch der Natur Fläche, wie in diesem Fall für Gewerbegebiete, nimmt, ist er rechtlich verpflichtet, ihr an anderer Stelle Gutes zu tun. Das Landratsamt Ravensburg als Untere Wasserbehörde hat die Schussenrenaturierung genehmigt und begleitet. Die Stadt hat sich in einem öffentlich rechtlichen Vertrag verpflichtet die Maßnahme umzusetzen, dauerhaft zu pflegen und zu erhalten.

Bereits 2016 verlangte das Landratsamt Bäume nach zu pflanzen, bei einem Kontrolltermin im Herbst vergangenen Jahres stellte die Wasserbehörde fest, dass ein Großteil der bis dahin angepflanzten Bäume abgestorben oder nicht mehr vorhanden sind. Außerdem, so geht es aus den Sitzungsunterlagen des Gemeinderats hervor, der sich jüngst mit dem Thema befasste, muss bei den gewässerstrukturierenden Maßnahmen nachgebessert werden, weil sonst die verpflichtend festgesetzten Ziele der Schussenrenaturierung nicht erreicht werden. In beiden Bereichen der Schussenrenaturierung muss demnach nachgearbeitet werden.

Knapp 16 000 Euro muss die Stadt nun noch in diesem Herbst in die Hand nehmen, und 50 Bäume wie etwa Schwarzerlen und Traubenkirchen sowie 65 Sträucher neu anpflanzen – sowie 13 Wurzelstockbuhnen und drei Rauhbäume in den Flusslauf setzten. Letzteres dient dazu, dem Gewässer mehr Struktur und damit unterschiedlichere Lebensräume zu verschaffen.

Ob den falsche Bäume gepflanzt worden seien, wollte FWV-Rat Ralf Michalski wissen. Was der in der Gemeinderatssitzung anwesende Planer des Ingenieurbüros 365 Grad, Jochen Kübler, verneinte. Es sei „eine Verkettung unglücklicher Umstände“, sagte er, und verwies auf zwei Hochwässer und eine vom Landratsamt geforderte Nachpflanzung im Frühjahr, wobei Herbst die bessere Zeit gewesen wäre. Die Stadt wird die Maßnahmen laut Gemeinderatsbeschluss nun ausschreiben und vergeben – zusammen mit den neuen weiteren Arbeiten. Denn die Stadt plant bereits neue Renaturierungsmaßnahmen an weiteren Stellen der Schussen.