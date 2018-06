An der Kläranlage wird bald gebaut

Mit der Vergabe von Bauaufträgen hat der Aulendorfer Gemeinderat den Startschuss gegeben für eine grundlegende Sanierung der Kläranlage.

Insgesamt werden noch in diesem Jahr mehr als 263 000 Euro für dieses Vorhaben ausgegeben. Allerdings war bei der Ausschreibung für die Abbruch und Betonarbeiten keine Angebote bei einer beschränkten Ausschreibung eingegangen, so dass das planende Ingenieurbüro vom Gemeinderat ermächtigt worden ist, die Arbeiten freihändig zu vergeben.

Für die Erneuerung der Fenster und Türen am Rechengebäude gibt die Stadt knapp 22 000 Euro aus. 21 400 Euro kosten die Fliesenlegerarbeiten. Den größten Einzelposten mit 121 600 Euro macht die Maschinentechnik aus. Die Erneuerung der Elektrotechnik kostet knapp 70 700 Euro und die Umzäunung des Regenüberlaufbeckens Blönried 27 400 Euro. Weitere Arbeiten an der Kläranlage sollen 2019 in Angriff genommen werden. (was)