American Football in Blönried

Vom 19. bis 22. Juli fanden am Studienkolleg St. Johann Blönried Projekttage statt. Dabei gab es auch ein besonderes Sportprojekt. Michael Hall, Defensive Koordinator der ifm Razorbacks aus Ravensburg, kam auf die Einladung Miriam Lässles, Lehrerin am Studienkolleg, als Coach nach St. Johann und trainierte eine Gruppe von 22 Schülern von Klasse 8 bis 10. Nachwuchsarbeit ist wichtig für die Razorbacks. In Deutschland spielt American Football noch nicht so eine wichtige Rolle im Schulsport. Umso interessanter war das Angebot für die Blönrieder in der Projektwoche. Verschiedene Trainingseinheiten sowie Erklärungen zur Spieltheorie wurden in der Halle und auf dem Rasenplatz der Schule durchgeführt. Am Freitag fand sogar ein Spiel statt, obwohl dies ohne die entsprechenden Markierungen auf dem Sportgelände nicht ganz einfach war. Die Jungs waren total begeistert. Im nächsten Jahr möchten sie unbedingt, dass dieses Projekt wieder stattfindet. Michael Hall zeigte sich sehr präsent und konnte mit seinem Fachwissen seine junge Mannschaft hervorragend motivieren. „The coolest project ever“, so der Kommentar der Schüler. Auch die Kommunikation auf Englisch klappte ziemlich problemlos.