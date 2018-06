Am Montag gibt‘s Karten für Auswärtsfahrten

Für die Maskenträger der Narrenzunft Aulendorf stehen in der Fasnet 2012 zehn Auswärtsbesuche zur Auswahl: Sonntag, 15. Januar: Narrentreffen der Vereinigung Oberrheinischer Narrenzünfte in Oberkirch. Sonntag, 22. Januar: Großes Narrentreffen der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte in Konstanz. Sonntag, 29. Januar: Narrensprung in Hirrlingen. Sonntag, 12. Februar: OHA-Treffen in Ostrach sowie Landschaftstreffen Donau in Sigmaringen. Samstag, 18. Februar: Narrensprung in Baienfurt. Montag, 20. Februar: Narrensprung in Wangen und Bad Schussenried. Dienstag, 21. Februar: Narrensprung in Tettnang und Ebersbach. Alle Auswärtsfahrten (außer nach Baienfurt, Bad Schussenried und Ebersbach, eigene Anreise) werden mit dem Bus unternommen. Kartenvorverkauf am Montag, 9. Januar, von 19 bis 21 Uhr im Zunftheim.

