Alte Aulendorfer Grundschule: Maroder Bauteil aus dem Jahr 1928 verschwindet

Zukunft der alten Uhr

Als stadtbildprägend gilt die Aulendorfer Volksschule aus dem Jahr 1928 wegen ihrer gesamtarchitektonischen Erscheinung. Dazu gehört auch die Uhr mit ihrem großen Uhrwerk im inneren und den markanten Ziffernblättern auf den Gebäudeaußenseiten. Die Stadt will die Uhr ausbauen, herrichten und zwischenlagern. Der Planer ist beauftragt, sie im neuen Grundschulanbau funktionsfähig in irgendeiner Form wieder in Erscheinung treten zu lassen.