Der Kindergarten „Villa Wirbelwind“ (Wahlbezirk 4) hat sich am Sonntag wieder zu einem Wahllokal verwandelt. 1474 Wahlberechtigte waren aufgerufen, ihre Stimmen abgeben. Die SZ hat sich mit Wählern unterhalten.

Seine Wahlzettel zu Hause ausgefüllt hatte der 26-Jährige Kevin Hilt, sein Besuch im Wahllokal war dementsprechend kurz. „Das Ausfüllen hat etwa 20 Minuten gedauert“, berichtete Hilt. Da er einige Kandidaten bereits kenne und er sich über viele andere Bewerber im Vorfeld informiert habe, sei ihm die Gemeinderatswahl leicht gefallen.

Anders erging es Sybille Straßner. Zwar habe sie sich via Flyer über die Gemeinde- und Kreistagskandidaten informiert, die Wahl sei aber „nicht leicht gewesen“, da sie kaum jemanden kenne. Ihre Wahlzettel hatte sie ebenfalls zu Hause ausgefüllt. Das habe 30 Minuten in Anspruch genommen. „Die Europawahl ist einfacher, da wählt man nur eine Partei.“

Nach Bekanntheitsgrad vergeben hat Brigitte Vowie ihre Stimmen bei der Gemeinderatswahl. „Alle Kandidaten kann man ja nicht kennen.“ Auch bei der Wahl für den Kreistag sei sie so vorgegangen und habe den Bewerbern ihre Stimme gegeben, die sie aus dem Ort kenne. So hat es auch ihr Mann Gerhard Vowie gemacht. Besonders für den Gemeinderat fiel dem 75-Jährigen die Auswahl leicht. „Im Prinzip hab ich im Vorfeld schon gewusst, wem ich meine Stimmen gebe.“ Auch das Ehepaar hat seine jeweiligen Wahlzettel bereits ausgefüllt mit ins Wahllokal gebracht. „Das dauert hier sonst zu lange“, so Brigitte Vowie.

„Ich habe schon gewusst, wen ich wähle, daher hat das Ausfüllen nur zehn Minuten gedauert“, berichtete die 50-jährige Berta Tschönhens. Die Wahlzettel „zu Hause in aller Ruhe“ auszufüllen sei das Sinnvollste.

In weniger als zehn Minuten hatten Arnulf Theoboldt und Christiane Strasser ihre Wahlzettel ausgefüllt. „Das hat nicht lange gedauert“, berichteten die beiden. Allerdings sei der Wahlzettel für den Gemeinderat „sehr schlecht lesbar“ gewesen. Welche Kandidaten ihre Stimmen bekommen, sei im Vorfeld klar gewesen. „Und die Europawahl dauert ja nicht lange in der Wahlkabine“, so die beiden.