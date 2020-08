Albverein wandert im Norden Aulendorfs

Eine Wanderung im Norden Aulendorfs unternimmt die Albvereins-Ortsgruppe Aulendorf am Sonntag, 30. August. Treffpunkt ist um 12.30 Uhr am Bahnhof.

Die Wanderung führt auf der alten Waldseer Straße nordwärts an der Lehmgrube und an der Scheibe vorbei nach Otterswang. Durch den Ort hindurch zur Straße nach Hopferbach, vor dem Anstieg geht es links hinein in den Burgdobel. Diesen nun aufwärts bis zur Teerstraße und von dort durch den Auwald zu einem Aussichtspunkt. Dann geht es hinunter nach Oberweiler und nach Ebisweiler, wo unsere Einkehr im Jäger-Häusle vorgesehen ist. Später geht es von Ebisweiler durch den Buchwald hinunter in Richtung Park und an den Kliniken vorbei zum Ausgangspunkt Bahnhof.

Die Wanderstrecke ist insgesamt 11,5 Kilometer lang, Wanderführer ist Gerhard Uhrig. Es gilt die Corona-Verordnung mit 1,5 Meter Abstand.