Albert Frey prägt seit über 30 Jahren die Lobpreisszene

Einen erfüllten Abend erlebten die rund 70 Menschen aller Altersgruppen, die am Mittwoch zum Vortrag „Was ist eigentlich Lobpreis und was geschieht da?“ in den Dornbusch-Hof nach Zollenreute gekommen waren. Siegfried Hornung, Leiter der ökumenisch ausgerichteten Gemeinschaft hatte Albert Frey, einen der führenden deutschen Musiker der weltweiten christlichen Lobpreisszene als Referent eingeladen.

Viele der Anwesenden kannten den Musiker, Buchautor, Lobpreisleiter, Komponisten und Songwriter persönlich oder zumindest von über 120 erschienenen Kompositionen, CD‘s und Büchern. Und doch konnte er auch diesen Gästen Neues zum Thema Lobpreis in Wort und Lied „ans Herz und in die Seele“ legen. Der 1964 in der Nähe von Ravensburg geborene Musiker kam mit 18 Jahren zur christlichen Rock-Band Effata und gründete später die Immanuel-Lobpreis-Werkstatt Ravensburg. Gemeinsam mit seiner Frau Andrea produziert er seit Mitte der neunziger Jahre die bekannte Reihe „Jesus lebt“.

Popmusik in Verbindung mit guten Liedtexten

Sein Einstieg in den Abend begann mit seinem Lied „Immer noch.“ Dazu erzählte er, dass Popmusik in Verbindung mit guten Liedtexten seine Art ist, mit Gott zu sprechen. Als junger Bursche hätte er nie gedacht, dass er mit 54 Jahren „immer noch“ über dieses fromme Thema reden würde. Doch das Thema Lobpreis sei stets ein zentrales Thema seines Lebens gewesen. Dabei bekannte er, dass er den Begriff Lobpreis an sich schrecklich findet. Er fügte provokativ hinzu „Popmusik allein wird die Kirche nicht retten, aber sie kann uns helfen den unsichtbaren Gott sichtbar und hörbar zu machen“.

Frey stellte voran, dass er seine heutigen Ausführungen zum Lobpreis an vier Stationen der Messliturgie – Kyrie, Gloria, Sanctus und Eucharistie festmache. So erfuhr das Publikum, wie wichtig Psalmen als Inspiration für Lobpreis sind. Dennoch stelle die damalige altkirchliche Sprache und mit ihr die Kirchenmusik für viele eine Distanz dar. In seinen Liedern widmet er sich deshalb verstärkt der Komposition in Verbindung mit Text und Melodie und versucht, Botschaft und emotionale Wirkung in Einklang zu bringen. „Es geht um alles, was wir Gott zu sagen haben, um Klagen und Loben. Alles, was uns in Kontakt zu Gott bringt ist Lobpreis und Anbetung“ sagte Frey überaus authentisch. Es sei wunderbar, dass jeder Mensch all seine Sorgen und Nöte, aber auch seinen Dank und die Freude zu Gott bringen dürfe. Dies fand im gemeinsamen Lied „Herr, ich komme zu Dir, alles was mich bewegt, lege ich vor Dich hin. Herr, ich komme zu Dir und schütte mein Herz vor Dir aus“ Ausdruck.

Eine ganz wichtige Botschaft vermittle auch das Credo (ich glaube), ist doch dort die Rede vom Schöpfer aller Menschen. In diesem Zusammenhang sprach der Musiker davon, dass es viele Gottesbilder, darunter leider auch krankhafte und zerstörerische gibt, aber letztendlich für alle Religionen nur den einen Gott. Zu allen Ausführungen wurden passende Lieder gesungen, wobei mit dem von Frey neu arrangierten Kirchenchoral „Güldne Sonne“ aus der Feder des Kirchenmusikers Paul Gerhardt (1666) wiederum ein Bogen gespannt wurde von damals zu heute, von alten Kirchen-Chorälen zur jetzigen Lobpreismusik.