Alarm vertreibt Einbrecher

Bei einem Einbruch gestört worden ist ein Unbekannter am frühen Mittwoch. Das teilt die Polizei mit. Der Unbekannte schlug die Scheibe einer Zeitungs- und Buchhandlung am Bahnhof ein und wollte anschließend das eingeworfene Fenster entriegeln. Dabei löste er einen Alarm aus, der den Einbrecher wohl vertrieb. An der Scheibe dürfte ein Schaden im dreistelligen Bereich entstanden sein. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruchsversuch nimmt das Polizeirevier Weingarten unter der Telefonnummer 0751/8036666 entgegen.