Das Akustik-Duo Sambucca spielt am Freitag, 27. April, unplugged in der Bar Irreal in Aulendorf. Die Musiker begeistern laut Pressemitteilung mit Gesang, Gitarre und Cajon, lustigen Eigenkompositionen und bekannten Coversongs ihr Publikum. Der Eintritt kostet fünf Euro. Beginn der Veranstaltung ist um 21 Uhr.