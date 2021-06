Aktiv dabei sein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Breitensportabteilung der SG Aulendorf lädt wieder herzlich dazu ein, sich beim persönlichen Fitnesstest Sportabzeichen zu beteiligen. Das Deutsche Sportabzeichen (DAS) ist eine Auszeichnung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Es ist die höchste Auszeichnung außerhalb des Wettkampfsports und wird als Leistungsabzeichen für überdurchschnittliche und vielseitige körperliche Leistungsfähigkeit verliehen. Die zu erbringenden Leistungen orientieren sich an den motorischen Grundfähigkeiten Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination. Der Nachweis für die Schwimmfertigkeit ist eine notwendige Voraussetzung für den Erwerb des Sportabzeichens.

Jeder, der Lust und Freude hat, kann unter Anleitung von erfahrener Übungsleiter probieren und trainieren, dieses sportliche Leistungsabzeichen für Jedermann zu erlangen. Zu diesen Terminen sind auch Schüler eingeladen, so wie auch Eltern/Großeltern mit ihren Kindern/Enkelkinder, um das Familiensportabzeichen abzulegen.

Interessierte können sich genauer unter der Telefon-Nummer 07525-2615 oder unter www.deutsches-sportabzeichen.de informieren. Es ist zu beachten, dass bei den jeweiligen Terminen die aktuellen Corona-Verordnungen einzuhalten sind. Die Termine sind:

Leichtathletik, jeweils freitags um 18.30 Uhr Sportgelände Schussenriederstr., am 18. und 25. Juni, 02. / 09. / 16. und 23. Juli.

Schwimmen, jeweils samstags um 10.30 – 11.30 Uhr am Steegersee, am 10. / 17. und 24. Juli.

Langstreckenlauf, am Freitag 02. Juli um 19 Uhr am Steeger See.

Radfahren 200 m fliegender Start am Freitag 18. Juni um 18.00 Uhr, Treffpunkt Bahnunterführung Lehmgrube Richtung Otterswang .

Radfahren 20 km, am Freitag 09. Juli um 18.00 Uhr Treffpunkt Kreisverkehr Richtung Steinenbach.