Aktionen zum Stopp von Gewalt an Frauen und Mädchen

Aulendorf beteiligt sich an der landkreisweiten Initiative rund um die sogenannten Orange Days mit Aktionen, die das Thema Stopp der Gewalt an Frauen und Mädchen aufgreifen. Das teilt die Stadt mit. Start ist am Donnerstag, 24. November. Da wird laut Ankündigung die Orange-Days-Fahne vor dem Schloss gehisst, die bis 10. Dezember dort zu sehen sein wird. Am gleichen Tag gibt es von 9.30 bis 11 Uhr eine Orangen-Verteilaktion auf dem Markt. Es werden kostenlose Orangen mit einem Flyer ausgegeben, der über fairen Handel und Stärkung von Frauenrechten informiert. Zudem wird auf den Orange Day am 25. November hingewiesen.

Performance zum Thema „Das Entschlüpfen der Opferrolle“

Des Weiteren ist laut Stadt am 29. November ab 15 Uhr eine Herzwörter-Sprühaktion in Kooperation mit der Offenen Jugendarbeit geplant. Dabei werden Jugendliche Herzwörter mit Schablonen auf den Gehweg in der Hauptstraße sprühen. Am 8. Dezember gibt es ab 10 Uhr eine Künstler-Performance auf dem Markt. Künstlerinnen präsentieren mit Statistinnen eine Performance zum Thema „Das Entschlüpfen der Opferrolle“ (Dauer circa 15 Minuten).