Aktion „Sternefunkeln“ erfüllt Kindern aus Familien mit wenig Geld Weihnachtswünsche

Weihnachten steht vor der Tür, und für manche Familien in Aulendorf ist es aufgrund ihrer finanziellen Situation schwierig, ihre Kinder zu beschenken. Um auch Kindern (bis 15 Jahren) aus Familien mit sehr geringem Einkommen einen Weihnachtswunsch zu erfüllen, organisieren die beiden Aulendorfer Kirchengemeinden die Aktion „Sternefunkeln“. Das teilen die Kirchengemeinden in einer Pressemeldung mit.

So kann man sich als Geschenkpate beteiligen

Und so kann man sich als Patin oder Pate an der ökumenischen Weihnachtsgeschenke-Aktion beteiligen: Ab 26. November hängen in der katholischen Kirche St. Martin und in der evangelischen Thomaskirche Sterne mit den Wünschen der Kinder aus. Die Paten suchen sich einen Weihnachtswunsch aus, den sie gerne erfüllen möchten. Sie kaufen das Geschenk (Betrag bis 30 Euro), packen es ansprechend ein und kleben den Stern außen auf das Geschenk. So hergerichtet geben sie es bis spätestens Donnerstag, 8. Dezember, im katholischen Pfarramt St. Martin oder im evangelischen Pfarramt der Thomaskirchengemeinde ab.

Wer keine Möglichkeit hat, ein Geschenk einzukaufen, der kann trotzdem einen Wunschstern mitnehmen und den Stern, zusammen mit einem Betrag von 30 Euro, bei den Pfarrämtern abgeben. „Dann übernehmen wir den Einkauf“, heißt es in der Mitteilung. Und noch eine Möglichkeit, sich zu beteiligen, gibt es. So kann man auch eine Spende in den Pfarrämtern abgeben oder auf das Konto der jeweiligen Kirchengemeinde, mit dem Verwendungszweck „Sternefunkeln 2022“, überweisen: Katholische Kirchengemeinde St. Martin: DE25 6505 0110 0055 2015 55 oder Evangelische Thomasgemeinde: DE78 6006 9303 0040 9150 00.

Mehr als 90 Wunschsterne im vergangenen Jahr

„Nachdem im vergangenen Jahr über 90 Wunschsterne eingegangen sind, die wir dank ihrer Mithilfe alle erfüllen konnten, rechnen wir auch in diesem Jahr mit einer großen Anzahl an Geschenkwünschen“, teilen die Organisatoren mit. Sie bitten Spender darum, wieder Geschenkpatin oder -pate zu werden und dabei mitzuhelfen, Kindern an Weihnachten eine Freude zu machen.