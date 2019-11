Aktion „Aulendorfer für Aulendorfer“ läuft noch bis zum 30. November

Noch bis zum Samstag, 30. November, können sich Kindergärten und Schulen an der Aktion „Aulendorfer für Aulendorfer“ beteiligen. Schon die jüngsten Sammler werden durch Informationen ihrer Lehrer und Erzieher für das Thema „Teilen“ sensibilisiert, um bedürftigen Familien und Alleinstehende in ihrer Stadt zu unterstützen, wie es in der Pressemitteilung heißt. Auf dem Bild sind Kinder des Kindergartens „Auf der Steige“ in Aulendorf zu sehen, die ihre mitgebrachten Lebensmittel wie Kaffee, Milch, oder Sonnenblumenöl sammeln.