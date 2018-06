AKA lädt zum Afrikanischen Abend

Der AKA Kulturstammtisch lädt am Samstag, 12. Juli, ab 19 Uhr zu einem Afrikanischem Abend am Steegersee ein. Auch bei weniger sommerlichen Temperaturen sollen heißen Trommel-Rhythmen und African-Dance-Music erklingen, wie die Veranstalter mitteilen. Bei freiem Eintritt spielen Prince Akongo, DJ Judex und Ningki-Nangka auf. Gerne könnten auch eigene Ideen und Mitbringseln zum Gelingen des Abends beigetragen werden, wie aus der Pressemitteilung hervorgeht. „Möchte jemand spontan einen Quiz zu Afrika anbieten, oder einen Cocktail zaubern, afrikanische Sprichwörter vortragen oder etwas vorsingen?“, so sei das gerne gesehen – auch in der passenden Kleidung. Zudem besteh ab 22 Uhr die Möglichkeit, in den Pavillons die Fußball-Weltmeisterschaft anzuschauen.